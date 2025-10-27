ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις – Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού

Δεκατρείς προσωρινά κρατούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας μετά την απόφαση ανακριτή και εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως να οδηγηθούν στη φυλακή τρεις ακόμα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την πρώτη προφυλάκιση σήμερα το πρωί του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Ελεύθερος ο λογιστής

Μεταξύ αυτών, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ήταν και ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης καθώς η απολογία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ποινική του αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις» φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ο κατηγορούμενος λογιστής.

Ο πατέρας του αρχηγού

Ελεύθερος αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης μετά την απολογία του.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» υποστήριξε ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού ο οποίος τα ξημερώματα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του.

«Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι», φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών αρχών. «Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς του taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Μου διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Τα ρίχνουν στον μεσίτη

Ανάλογη υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ένας ακόμη κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης επί τέσσερις δεκαετίες στην περιοχή της Πέλλας, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ψευδώς στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε. «Εδώ και 40 χρόνια καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη», ανέφερε. «Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων – εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη».

Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του και θα του ανακοινώσουν την απόφαση τους .

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες .