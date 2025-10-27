Ένας ακόμα κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται ότι λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι ο ενδέκατος από τους συλληφθέντες ο οποίος μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη του ανάκριση και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως οδηγείται στη φυλακή.

Ο συγκεκριμένος ο οποίος φέρεται να λάμβανε τις επίμαχες επιδοτήσεις δηλώνοντας ψευδή στοιχεία αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, χωρίς ωστόσο, όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα της ποινικής του μεταχείρισης, να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα.

Εντός της ημέρας το πρώτο κεφάλαιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις απολογίες και των τελευταίων κατηγορουμένων.

Εντός της ημέρας η απολογία κατηγορούμενου λογιστή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νωρίτερα, ένας ακόμα από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής για τον οποίο η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναβάθμισε την ποινική δίωξη σε βάρος του με βάση τα ευρήματα μετά την κατ’ οίκον έρευνα των αρχών.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, φέρεται να υποστήριξε πως «Έιχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον απο τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου».

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο υπερασπιστικό ισχυρισμό προέβαλαν και άλλοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν τις προηγούμενες μέρες δείχνοντας επί της ουσίας ως υπεύθυνους για τη δική τους ποινική εμπλοκή άλλους συγκατηγορουμένους τους.

Μετά το τέλος των απολογιών η έρευνα θα στραφεί στην αναζήτηση άλλων προσώπων καθώς όπως όλα δείχνουν ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.