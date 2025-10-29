newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
29 Οκτωβρίου 2025

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά, στην Κρήτη, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα και έντονα τον κλάδο.

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, μιλώντας στο zarpanews.gr, τόνισε πως αποφασίστηκε μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος Νεροκούρου, όπου οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλίρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων αναφέρει τα εξής αιτήματα:

1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

9) Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.

Στηρίζει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων

Εν τω μεταξύ με ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων χαιρετίζει, στηρίζει τον αγώνα των κτηνοτρόφων και καλεί σε μαζική συμμετοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η αβεβαιότητα σχετικά με την πληρωμή των ενισχύσεων ύστερα και από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πανώλη των αιγοπροβάτων, η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής και συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους έχουν φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Η πολιτική της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, είναι η πιστή εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και είναι υπέρ των μεγαλοαγροτών, των μεταποιητών και των μεγαλεμπόρων.

Αποδεικνύεται από την ζωή ότι θέλουν να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια εις βάρος των μικρών και μεσαίων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Η μόνη λύση είναι ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας. Στηρίζουμε τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, τις κινητοποιήσεις τους και τα αιτήματα επιβίωσης τους και καλούμε και τους φορείς των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων της πόλης να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Όλοι την Τετάρτη 29/10 στις 12:00 το μεσημέρι στον κόμβο των Μουρνιών με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα μας».

Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

