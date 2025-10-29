Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ορισμένοι υπουργοί παρακολούθησαν εξ αποστάσεως καθώς όπως έγινε γνωστό νοσεί με κορονοϊό. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου κυριάρχησαν στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις νομοθετικές διατάξεις που θα απαιτηθούν για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αφού έκανε λόγο ξανά για πρόβλημα με διαχρονικές ευθύνες φρόντισε να αποδώσει τα εύσημα στον ίδιο καθώς πριν ακόμα ανακοινωθούν «τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν μπορούσε να λυθεί».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι με την παρέμβαση της κυβέρνησης «έχουν δεσμευτεί από το κράτος παραπάνω από 20 εκατ. ευρώ, δεκάδες κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις εξιχνιάζονται, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων είναι ήδη προφυλακισμένοι».

Χωρίς να κάνει οποιαδήποτε νύξη σε κυβερνητικές ευθύνες και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μία καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

«Νέα εποχή διαφάνειας»

Τη στιγμή που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις εξαιτίας της καθυστέρησης της καταβολής των επιδοτήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «αστοχίες» μιας τόσο μεγάλης μεταρρύθμισης εν κινήσει» σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι πληρωμές ενώ φάνηκε σίγουρος για την έλευση μιας «νέας εποχής διαφάνειας».

«Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος, πάντως, από αυτή την τολμηρή παρέμβαση, θα είναι μία καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, αλλά και τη δυνατότητα, γρήγορα και έγκαιρα, και να ελέγχει και να διασταυρώνει και να επαληθεύει δεδομένα. Αποτελεί, συνεπώς, μία ασφαλή εγγύηση για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός φάνηκε να μπερδεύει τη συμμετοχή των πολιτών σε μια εθνική επέτειο με τη στήριξη του κυβερνητικού έργου.

«Μία πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πολύς κόσμος, θετικό κλίμα. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι», είπε χαρακτηριστικά ενώ επαίνεσε τους μαθητές στη Θεσσαλονίκη που παρέλασαν υπό βροχή λέγοντας ότι την ίδια προσήλωση στην «αίσθηση καθήκοντος» πρέπει να έχει και η κυβέρνηση παρά τις «μπόρες» οι οποίες μπορεί να υπάρχουν.

Αν και Οκτώβριος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να αναφερθεί και στην επόμενη αντιπυρική περίοδο για την οποία είπε θα «είμαστε καλά προετοιμασμένοι» επαναλαμβάνοντας για ακόμα μία φορά ότι η χώρα μας χειρίστηκε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι.