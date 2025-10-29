Με κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα πάει με μάσκα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Με κορονοϊό διεγνώσθη χθες , Τρίτη 28 Οκτωβρίου το βράδυ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί στο γραφείο. Στο υπουργικό συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο για τις 12:00, θα συμμετάσχει με τηλεδιάσκεψη.

Παράλληλα, το απόγευμα, που είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί κανονικά με μάσκα και θα μιλήσει, καθώς, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι και σε ανοικτό χώρο.