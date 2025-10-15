«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου. Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, οδηγούν τα πράγματα στα άκρα.

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού ενώ ο κίνδυνος να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές είναι πλέον ορατός.

Κίνδυνος να χαθούν λεφτά την ίδια ώρα που ο αγροτικός κόσμος περιμένει με αγωνία να λάβει τις επιδοτήσεις που προβλέπονται

Η κυβέρνηση αποφεύγει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με χρονοδιαγράμματα, ενώ, ακολουθώντας την προσφιλή τακτική της, περιορίζεται στο να ζητάει από τους παραγωγούς «υπομονή» και «κατανόηση».

Η έφοδος της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδική αναφορά στην επανεκκίνηση των αγροτικών πληρωμών έκανε στην εβδομαδιαία του δημοσίευση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε πως «σε λιγότερο από δέκα μέρες» θα καταβληθούν τα υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης 2024, επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις για τα παλιά βιολογικά. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

Όμως, η αιφνιδιαστική έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) για έναν ακόμη έλεγχο στα οικονομικά του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδεχομένως να προκαλέσουν «ζητήματα» τα οποία ο Οργανισμός «πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει», σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Οι ελεγκτές, σύμφωνα με το POLITICO, ζήτησαν έγγραφα σχετικά με τη διοικητική δομή του οργανισμού και τις συμβάσεις του, σύμφωνα με δύο Έλληνες αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Πληροφορίες θέλουν συγκεκριμένα να ζήτησαν το οργανόγραμμα του Οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των Διευθύνσεων, τα μέλη των ΔΣ σε βάθος 10ετίας και τις συμβάσεις με ιδιώτες.

Από την άλλη οι αγρότες είναι έξαλλοι με τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις. Ήδη στη Λάρισα αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο γίνονται πολλές διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να γίνουν δυναμικές συγκεντρώσεις βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης.

Ημερομηνία ορόσημο η 4η Νοεμβρίου

Την ίδια στιγμή, η αρχική προθεσμία (02/10) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει το νέο πλαίσιο δράσης (action plan) που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών πήρε παράταση μέχρι την 4η Νοεμβρίου.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν πως το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν επισημανθεί και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Στη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου με τα χρονικά περιθώρια να είναι πιεστικά.

Όπως προκύπτει από επιστολή της 1ης Αυγούστου, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (GD AGRI ) της Κομισιόν «μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές Αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η GD AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ εάν δεν παρέχει ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα πατάξει τη διαφθορά.

«Η Επιτροπή δεν έχει λάβει τα αναθεωρημένα σχέδια δράσης από τις ελληνικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε ερώτημα του POLITICO. «Η Επιτροπή αναμένει την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης και εν τω μεταξύ συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές».

Ολιγωρία και άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης

Η κατάσταση μοιάζει αποκαρδιωτική. Αν σκεφτεί κανείς ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πήγε στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου και πλέον βρισκόμαστε στις αρχές Οκτώβρη, αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση δεν έτρεξε με την πρέπουσα γρηγοράδα και κυρίως σοβαρότητα τα θέματα των αγροτών.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του in το αρμόδιο υπουργείο ήξερε από τις αρχές Αυγούστου για το ζήτημα και δεν έκανε τίποτα.

Για την Ελλάδα, πλέον, υπάρχει μόνο μια επιλογή: η πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει από νέα πρόστιμα και ακόμα περισσότερο οι αγρότες κινδυνεύουν από μερική η ολική αναστολή των επιδοτήσεων.

Το έργο της αποκατάστασης της εικόνας της χώρας μας στις Βρυξέλλες και την προώθηση των απαραίτητων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων συντονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ.