29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
30 Οκτωβρίου 2025 | 00:10

Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, στο Κατερό, στον ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη (ekriti.gr) το μπλόκο θα αποσυρθεί τα μεσάνυχτα και ο ΒΟΑΚ θα είναι ανοιχτός για τα οχήματα ως τις 09.00 το πρωί της Πέμπτης, οπότε θα ξανακλείσει.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ – Αίτημά τους η επιτάχυνση των πληρωμών

Οι συγκεντρωμένοι στα μπλόκα έχουν ξεκαθαρίσει πως  επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί»

Σύμφωνα με τα κρητικά μέσα ενημέρωσης αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του δρόμου και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Μπλόκο και σε Χανιά και Ρέθυμνο

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων προχώρησαν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών (μεταξύ Σούδας και Μουρνιών).

Αποφάσισαν να ανοίγουν το δρόμο για να περάσουν ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν από τα Τρία Μοναστήρια οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου ανανεώνοντας για ραντεβού τους για το πρωί της Πέμπτης.

Νωρίτερα πήγαν στο κτίριο της αντιπεριφέρειας στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο δικαστικό μέγαρο.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν περιέλθει σε οριακό σημείο αφού δεν έχουν  πληρωθεί τις εκκαθαρίσεις και την προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης.

Τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων

  • Να δοθούν άμεσα οι χρωστούμενες ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και να τις πάρει το κράτος όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
  • Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου.
  • Να μην χαθούν δικαιώματα και ενισχύσεις από την ανάρτηση των δασικών χαρτών
  • Να μην πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα και τα πρόστιμα.
  • Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ο έλεγχος και οι πληρωμές , οι απαιτούμενες μελέτες θα πρέπει να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες.
  • Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα μας διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης και φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.
  • Μείωση κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές.

Και επίσης

  • Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους μικρούς κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές 20 ευρώ ανά ζώο.
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί -Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για τζίρο έως 40.000 ευρώ.
  • Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  • Έλεγχος των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων που εισάγονται με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ.
  • Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των ζωονόσων. Η ευθύνη και το κόστος να είναι του κράτους.
  • Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων και να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.
  • Κρατική επιδότησή των ίδιων των κτηνοτρόφων και των παραγωγών για την κάλυψη του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων τους, των ζωοτροφών και των εφοδίων.

Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.

World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
