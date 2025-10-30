Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, στο Κατερό, στον ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη (ekriti.gr) το μπλόκο θα αποσυρθεί τα μεσάνυχτα και ο ΒΟΑΚ θα είναι ανοιχτός για τα οχήματα ως τις 09.00 το πρωί της Πέμπτης, οπότε θα ξανακλείσει.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ – Αίτημά τους η επιτάχυνση των πληρωμών

Οι συγκεντρωμένοι στα μπλόκα έχουν ξεκαθαρίσει πως επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί»

Σύμφωνα με τα κρητικά μέσα ενημέρωσης αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του δρόμου και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Μπλόκο και σε Χανιά και Ρέθυμνο

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων προχώρησαν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών (μεταξύ Σούδας και Μουρνιών).

Αποφάσισαν να ανοίγουν το δρόμο για να περάσουν ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν από τα Τρία Μοναστήρια οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου ανανεώνοντας για ραντεβού τους για το πρωί της Πέμπτης.

Νωρίτερα πήγαν στο κτίριο της αντιπεριφέρειας στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο δικαστικό μέγαρο.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν περιέλθει σε οριακό σημείο αφού δεν έχουν πληρωθεί τις εκκαθαρίσεις και την προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης.



Τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων

Να δοθούν άμεσα οι χρωστούμενες ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και να τις πάρει το κράτος όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου.

Να μην χαθούν δικαιώματα και ενισχύσεις από την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Να μην πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα και τα πρόστιμα.

Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ο έλεγχος και οι πληρωμές , οι απαιτούμενες μελέτες θα πρέπει να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα μας διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης και φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.

Μείωση κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές.

Και επίσης

Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους μικρούς κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές 20 ευρώ ανά ζώο.

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί -Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για τζίρο έως 40.000 ευρώ.

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Έλεγχος των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων που εισάγονται με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ.

Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των ζωονόσων. Η ευθύνη και το κόστος να είναι του κράτους.

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων και να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.

Κρατική επιδότησή των ίδιων των κτηνοτρόφων και των παραγωγών για την κάλυψη του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων τους, των ζωοτροφών και των εφοδίων.

Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), αποφασίστηκε μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου.