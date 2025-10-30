Νέα Αριστερά: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ένα σκάνδαλο ΝΔ εν εξελίξει ακόμα και σήμερα»
Η Νέα Αριστερά αναφέρεται στη νέα επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «πυραμίδα διαφθοράς»
- Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
- Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων
- Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
- Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Στόχος το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο
Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά μετά την έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία τονίζει ότι η υπόθεση πρόκειται για «ένα σκάνδαλο ΝΔ εν εξελίξει ακόμη και σήμερα».
Στο σκάνδαλο «αποτυπώνεται μια πυραμίδα διαφθοράς, η κορυφή της οποίας είναι το Μέγαρο Μαξίμου», λέει η Νέα Αριστερά
Αναλυτικά η ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά:
«Για δεύτερη φορά η οικονομική αστυνομία συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έκανε σήμερα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να κατασχέσει το αρχείο αιτήσεων της τρέχουσας χρονιάς, του 2025.
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξελισσόμενο ακόμα και σήμερα σκάνδαλο της κυβέρνησης ΝΔ.
Η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ισχυριζόμενος ακόμα και χθες στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κυβέρνηση του ρίχνει φως στο σκάνδαλο, πέφτει στο κενό.
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνεται μια πυραμίδα διαφθοράς, η κορυφή της οποίας είναι το Μέγαρο Μαξίμου».
Ποιος ήταν ο στόχος της σημερινής επιχείρησης
Η Οικονομική Αστυνομία στην επιχείρησή της συνοδευόταν από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επιχείρησης ήταν να κατασχεθούν τα αρχεία από το 2025.
Στις 13 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του «αμαρτωλού» Οργανισμού και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.
- Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
- Capital Clean Energy Carriers: Αυξημένα κέρδη και συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 3 δισ. δολ.
- «Δεν θυμάμαι τίποτα» λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί – Γιατί μιλά για «φήμες»
- ENTERSOFTONE: Πώς το σύγχρονο CRM βοηθάει τις επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα
- Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
- Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις