Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατασχεθούν τα αρχεία του 2025.

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων παραμένει στο προσκήνιο

Η Οικονομική Αστυνομία συνοδεύεται στην επιχείρησή της από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η νέα επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προηγήθηκε στις 13 Οκτωβρίου έφοδος της OLAF

Στις 13 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του «αμαρτωλού» Οργανισμού και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή είναι ο ποινικός απολογισμός της πολυήμερης ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Η αυλαία των μαραθώνιων απολογιών έπεσε λίγο μετά τις 19:00 το βράδυ της Δευτέρας, με την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου, ο οποίος νοσηλεύεται.

Ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο. Μετά την απολογία του, τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Η Μίνα Μουστάκα, σε ρεπορτάζ της για το in, σημείωνε ότι σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες, με βάση τα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.