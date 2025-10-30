newspaper
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας – Θα κατασχεθούν τα αρχεία του 2025
Ελλάδα 30 Οκτωβρίου 2025 | 11:32

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας – Θα κατασχεθούν τα αρχεία του 2025

Η Οικονομική Αστυνομία στην επιχείρησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδεύεται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Σύνταξη
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατασχεθούν τα αρχεία του 2025.

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων παραμένει στο προσκήνιο

Η Οικονομική Αστυνομία συνοδεύεται στην επιχείρησή της από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η νέα επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προηγήθηκε στις 13 Οκτωβρίου έφοδος της OLAF

Στις 13 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του «αμαρτωλού» Οργανισμού και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας - Θα κατασχεθούν τα αρχεία του 2025

Οι έρευνες για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή είναι ο ποινικός απολογισμός της πολυήμερης ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Η αυλαία των μαραθώνιων απολογιών έπεσε λίγο μετά τις 19:00 το βράδυ της Δευτέρας, με την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου, ο οποίος νοσηλεύεται.

Ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο. Μετά την απολογία του, τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Η Μίνα Μουστάκα, σε ρεπορτάζ της για το in, σημείωνε ότι σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες, με βάση τα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδος 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
Ελλάδα 29.10.25

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφία Γιαννικοπούλου. που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
AI 30.10.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα τον εργασιακό τομέα του τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναίκων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδο 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης

Ο Μεξικανός επιθετικός, Σαντιάγο Χιμένες περνά την πιο δύσκολη φάση της καριέρας του, χωρίς γκολ και με πίεση που αυξάνεται καθώς ο Αλέγκρι συνεχίζει να τον στηρίζει

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
NBA 30.10.25

Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο γίγαντας των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιστρέφει εντυπωσιακά μετά τη θρόμβωση που απείλησε την καριέρα του και γράφει ιστορία με ρεκόρ σε πόντους και κοψίματα

Γεώργιος Μαζιάς
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Βόλεϊ 30.10.25

Ώρα... Ευρώπης για τον Ολυμπιακό - Πού θα δείτε τις σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες

Οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του CEV Champions League και τις ρεβάνς των προκριματικών γύρων, όπου έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
