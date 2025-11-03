Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πριν από ένα μήνα στο τελωνείο στο Πέραμα η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, δήλωνε πως η Δικαιοσύνη «δεν μπορεί να είναι ριάλιτι σόου». Η φράση αυτή αφορούσε εν πολλοίς το ρόλο του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη -και δεν είναι λίγες- με μια εξ αυτών την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ατάκα της κας Κοβέσι δεν ειπώθηκε τυχαία. Η επιτυχία της πρώτης φάσης της έρευνας του ΟΠΕΚΕΠΕ βασίστηκε στο τρίπτυχο εχεμύθεια-εμπιστοσύνη-αποτελεσματικότητα και στο γεγονός ότι οι εισαγγελικές αρχές είχαν αγαστή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. που ήταν υπεύθυνες για τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις που έβγαλαν «λαβράκια».

Ερώτημα η εχεμύθεια

Εν προκειμένω, όπως αποδεικνύεται το τελευταίο διάστημα, υπάρχει ένα θέμα με την εχεμύθεια. Τα ονόματα που «παρελαύνουν» σε εφημερίδες, ενημερωτικούς ιστότοπους κλπ. ως τα πολιτικά πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του σκανδάλου είτε πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, είτε απλώς ανακυκλώνονται ξανά και ξανά.

Παρέλαση ονομάτων

Τελευταία ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Ομοίως και άλλων στελεχών της ΝΔ όπως του κ. Κώστα Σκρέκα που διατέλεσε υφυπουργός στο εν λόγω υπουργείο την περίοδο 2019-2021. Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο προέρχονται από αγροτοκτηνοτροφικές εκλογικές περιφέρειες, από την Καρδίτσα ο πρώτος, από τα γειτονικά Τρίκαλα ο δεύτερος. Υπό το ίδιο πρίσμα δημοσιεύματα εμπλέκουν και την Φωτεινή Αραμπατζή από τις Σέρρες, η οποία είχε διατελέσει υφυπουργός στο επίμαχο υπουργείο, τόσο επί θητείας Μάκη Βορίδη όσο και επί Σπήλιου Λιβανού.

Τα δημοσιεύματα αποτελούν συνέχεια άλλων τα οποία ανέφεραν ότι στη δεύτερη δικογραφία που θα έρθει στη Βουλή (και την οποία πολλοί αναμένουν από τα τέλη Σεπτέμβρη) εμπλέκονταν τουλάχιστον 10 πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων και εν ενεργεία αλλά και πρώην υπουργοί.

Εκνευρισμός στην Εισαγγελία

Οι πληροφορίες του in αναφέρουν πως στο κτίριο της Λουκάρεως, εκεί που στεγάζεται το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, επικρατεί εκνευρισμός τις τελευταίες μέρες στους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, βλέποντας να αραδιάζονται ονόματα δεξιά και αριστερά. Θεωρούν, δε, πως όλη αυτή η ονοματολογία επί της ουσίας κάνει κακό στην ίδια την έρευνα.

Εκνευρισμός, όμως, επικρατεί και γι’ άλλον ένα λόγο, καθώς φαίνεται πως υπεύθυνοι για τις επιλεκτικές διαρροές είναι κάποιοι από την ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια ώρα, επικρατεί και μια εύλογη ανησυχία για το αν έχουν διαρρεύσει και άλλοι διάλογοι από τις νόμιμες επισυνδέσεις με τις οποίες παρακολουθούνταν τα επίμαχα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι για τις επισυνδέσεις έχει υπάρξει ήδη σχετικός σάλος που έχει αναφορά κατευθείαν στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ. κ. Μπουκώρος ήταν εκείνος που είχε «φωτογραφίσει» τον κ. Μυλωνάκη ως γνώστη των επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή.

Παρακράτος;

Αν ισχύουν τα ανωτέρω, αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένα παρακράτος καλά κρατεί και δραστηριοποιείται έντονα σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει φέρει την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται καθησυχαστικό για την πορεία των ερευνών είναι το γεγονός ότι το ελληνικό γραφείο έχει την απόλυτη κάλυψη της Εισαγγελίας από το Λουξεμβούργο.

Εξάλλου η ίδια η κυρία Κοβέσι, στην ίδια συνέντευξη πριν από ένα μήνα είχε διαβεβαιώσει πως «έχουμε έρθει για να μείνουμε», προκαλώντας βέβαια τις αντιδράσεις στελεχών της ΝΔ όπως η κα Βούλτεψη η οποία ζήτησε από τη Ρουμάνα Ευρωπαία Εισαγγελέα… να πάει στη χώρα της.