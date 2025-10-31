Προκαλεί ξανά ο Φεύγας «βολεμένοι οι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα» στην Κρήτη – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ειρωνείες και βαριές κατηγορίες κατά των κρητικών αγροτών που κινητοποιούνται, εξαπέλυσε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, σχολιάζοντας τις καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδοτήσεων λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φεύγας. Τα όσα είπε το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «χλεύη απέναντι στους αγρότες – θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη» και «χοντράδες που αποτελούν τη γραμμή της ΝΔ».

Ο κ. Φεύγας επιτέθηκε στους αγρότες, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra», διερωτώμενος κατά πόσον «είναι πραγματικοί αγρότες αυτοί που βρέθηκαν στα μπλόκα στην Κρήτη» καθώς, όπως είπε, «στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα;». Συμπλήρωσε πως «η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά, και έχει δίκιο, να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει».

Συνέχισε τη λεκτική επίθεση στους αγρότες, αναφέροντας πως παρότι η κυβέρνηση ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες, γνωρίζει «πάρα πολύ καλά ότι πολλοί αγρότες έχουν ξεβολευτεί. Και γνωρίζουμε ποιοι έχουν ξεβολευτεί. Μου κάνει εντύπωση γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα».

Τέλος, απευθυνόμενος στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Θανάση Γλαβίνα, τόνισε πως «αμφισβητείτε ότι υπήρχαν αγρότες που είχαν βολευτεί; Όχι όλοι οι αγρότες, αλλά υπάρχουν».

Όσα είπε ο Βασίλης Φεύγας:

ΠΑΣΟΚ: Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα».

Όπως υπογραμμίζει, «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας , Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε ‘βολεμένους’ τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Συμπληρώνει πως «απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά λέγοντας ‘ας κλείσουν και τους δρόμους’ και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται να κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως ‘μη πραγματικούς αγρότες’. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί ‘ξεβολεύτηκαν’».

Τέλος, επισημαίνει πως «μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον ‘Φραπέ’ και τον ‘Χασάπη’ και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει πως «η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά». Παράλληλα, στέκεται σε παλαιότερες δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

«Άλλη μια κυνική δήλωση του κ.Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι αυτό διαμαρτύρονται; Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον ‘φύγουν’, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορείς να ψάξει το account της ‘Ομάδας Αλήθειας’ που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…», επισημαίνει.