Οι αγροτικές επιδοτήσεις εξαρτώνται από το εάν η Κομισιόν θα δει ότι καλύπτονται οι 54 απαιτήσεις που έχει υποβάλει στην κυβέρνηση, από τις οποίες έχουν υλοποιηθεί οι 46 όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Έως τις 4 Νοεμβρίου η Κομισιόν πρέπει να εγκρίνει το αναθεωρημένο πλάνο για το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) «ώστε να υπάρχει συμφωνία για το πώς καταγράφονται τα χωράφια, τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτή είναι η «βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις», οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση είναι στον αέρα.

«Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει».

Οι δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη στην ΕΡΤ έρχονται την ώρα που φουντώνουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη χώρα που ανησυχούν για τη μη καταβολή επιδοτήσεων.

Οι επίμαχες δηλώσεις στο 24:45

Μεταβατικό σύστημα ελέγχων

Όσον αφορά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε ΄τους.

Υποσχέθηκε επίσης κατανομή των κονδυλίων που θα περισσέψουν από τους «κατά φαντασίαν» στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο ούτε για το ποια είναι τα ποσά που εν τέλει θα διανεμηθούν.

Το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα».

Για την ευλογιά

Σε σχέση με την ευλογιά, ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να ακούν τους επιστήμονες. «Αν δεν προσέξουμε, το πρόβλημα θα οξυνθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε καταφέρει στον κορονοϊό και να μην τα καταφέρουμε στην ευλογιά. Χρειάζεται πειθαρχία, εφαρμογή των οδηγιών του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δώσουμε τη μάχη συντεταγμένα. Το θέμα δεν είναι να βρεθούν κονδύλια για αποζημιώσεις, αλλά να μην χαθεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας», τόνισε την ώρα που έχουν θανατωθεί πάνω από 330.000 αιγοπρόβατα.

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα γίνουν αντιληπτά από τους πολίτες των Ιανουάριο, ενώ για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν φθορά της κυβέρνησης, επέμεινε να τονίσει ότι η ΝΔ συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα των πολιτών και όπου χρειάζεται κάνει παρεμβάσεις.

Ο κ. Χατζηδάκης υπερασπίστηκε τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς όπως είπε η θέση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί «με μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες, όπως με το Ισραήλ και με σημαντικές κυβερνήσεις του αραβικού κόσμου».