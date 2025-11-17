newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17 Νοεμβρίου 2025 | 06:41

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Με τις καταθέσεις των περίφημων Φραπέ και Χασάπη, των μαρτύρων δηλαδή που πρωταγωνίστησαν στις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ και περιλαμβάνουν τους  διαλόγους της ντροπής των κοινοτικών επιδοτήσεων, συνεχίζονται στη Βουλή, οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του.

Υπάρχει μάλιστα και η συνομιλία που φέρεται να μιλά για την δολοφονία της Παρασκευής Τυχεροπούλου, στελέχους που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων.

Σε άλλη δε συνομιλία ο κ. Ξυλούρης εμφανίζεται να ζητά να “ξεκωλώσουν” και την ευρωπαία εισαγγελέα, κ. Παπανδρέου για να μην υπάρξουν ζητήματα στο μέλλον. Σημεειώνεται πως ο φραπές, ελέγχεται από την αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, λόγω της αδικαιολόγητης περιουσίας που εντοπίστηκε ύφους 2,5 εκατ. ευρώ.

Μαζί με τον φραπέ, την προσεχή Πέμπτη θα καταθέσει και ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης), που ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2010 με τη ΝΔ και είχε διατελέσει άμισθος σύμβουλος του κ. Βορίδη- όντας κουμπάρος του- στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του δε, ισχυρίστηκε πως δεν έχει πράξει τίποτα παράνομο και πως δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι καθώς όπως είπε “ δεν τρώγω γιατί έχω ζάχαρο”.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι επίμαχες καταθέσεις, την Δευτέρα 24 του μήνα, σειρά παίρνει η Πόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο για την αδυναμία της στα πολυτελή αυτοκίνητα και κυρίως τις Ferrari. Η πολιτεύτρια της ΝΔ, αντιμετωπίζει ζητήματα με το νόμο καθώς ήδη έχει δεσμευτεί μέρος της περιουσίας της καθώς φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 1,5 εκατ. Ευρώ.

Τα πολιτικά πρόσωπα….

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των πρωταγωνιστών των επισυνδέσεων, η εξεταστική θα προχωρήσει σε έναν τελευταίο κύκλο καταθέσεων για πολιτικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων. Ποινικές ευθύνες είναι δεδομένο πως δεν ερευνώνται καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στις εργασίες της εξεταστικής αλλά και τις προθέσεις της ίδιας της κυβέρνησης που προσπαθεί μετά μανίας να αναδείξει την διαχρονικότητα του σκανδάλου (προκειμένου να γίνει διάχυση των ευθυνών), ωστόσο υπάρχουν διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν.

Πιθανότατα στις 25 του μήνα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης και ο συνάδελφός του από τη ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.

Ειδικά η κατάθεση του τελευταίου έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς-πέραν της παρουσίας του στις επισυνδέσεις- εκκρεμεί να διευκρινιστεί ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον ενημέρωσε για την ύπαρξη των επισυνδέσεων της ΕΛΑΣ ένα χρόνο πριν η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (που περιλαμβάνεις τι επίμαχες συνομιλίες) κατατεθεί στη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, μια μέρα αργότερα, θα καταθέσει στην εξεταστική, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης που τα δημοσιεύματα εμφανίζουν ως το πρόσωπο πίσω από την εμπιστευτική αυτή ενημέρωση. Αν στο εσωτερικό της ΝΔ έχουν γίνει εκείνες οι διεργασίες που θα διασφαλίσουν πως ο κ. Μπουκώρος θα καλύψει τον κ. Μυλωνάκη, μένει να φανεί, καθώς και ο βαθμός που θα έχει η στήριξη αυτή.

Την ίδια μέρα θα καταθέσει και ο έτερος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου, Άκης Σκέρτσος, ενώ εκκρεμούν και οι παρουσίες των Παπασταύρου και Μπρατάκου. Σημειώνεται πως αν δεν προκύψουν νέα ζητήματα η εξεταστική στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχει ολοκληρώσει την έρευνα για την κρίσιμη περίοδο 2019-2019 και θα ξεκινήσει την βουτιά στο χρόνο φτάνοντας την “έρευνα” στο μακρινό 1998.

Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ – Νέα Αριστερά: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25 Upd: 21:10

Με δηκτικό και καυστικό τρόπο σχολίασαν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Προεδρικό Μέγαρο: «Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» – Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι
Προεδρικό Μέγαρο 16.11.25

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» τόνισε ο ΠτΔ, αναφερόμενος και στο Κυπριακό

Σύνταξη
Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ενώ αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25

Σε επικοινωνιακό μασάζ με στόχο την εκτόνωση των αντιδράσεων των αγροτών καταφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδίδεται ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, λέγοντας ότι στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
«Επιτεύγματα» 17.11.25

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Σύνταξη
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Χρόνια διαμάχης 17.11.25

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
