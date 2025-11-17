Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Με τις καταθέσεις των περίφημων Φραπέ και Χασάπη, των μαρτύρων δηλαδή που πρωταγωνίστησαν στις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ και περιλαμβάνουν τους διαλόγους της ντροπής των κοινοτικών επιδοτήσεων, συνεχίζονται στη Βουλή, οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του.

Υπάρχει μάλιστα και η συνομιλία που φέρεται να μιλά για την δολοφονία της Παρασκευής Τυχεροπούλου, στελέχους που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων.

Σε άλλη δε συνομιλία ο κ. Ξυλούρης εμφανίζεται να ζητά να “ξεκωλώσουν” και την ευρωπαία εισαγγελέα, κ. Παπανδρέου για να μην υπάρξουν ζητήματα στο μέλλον. Σημεειώνεται πως ο φραπές, ελέγχεται από την αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, λόγω της αδικαιολόγητης περιουσίας που εντοπίστηκε ύφους 2,5 εκατ. ευρώ.

Μαζί με τον φραπέ, την προσεχή Πέμπτη θα καταθέσει και ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης), που ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2010 με τη ΝΔ και είχε διατελέσει άμισθος σύμβουλος του κ. Βορίδη- όντας κουμπάρος του- στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του δε, ισχυρίστηκε πως δεν έχει πράξει τίποτα παράνομο και πως δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι καθώς όπως είπε “ δεν τρώγω γιατί έχω ζάχαρο”.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι επίμαχες καταθέσεις, την Δευτέρα 24 του μήνα, σειρά παίρνει η Πόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο για την αδυναμία της στα πολυτελή αυτοκίνητα και κυρίως τις Ferrari. Η πολιτεύτρια της ΝΔ, αντιμετωπίζει ζητήματα με το νόμο καθώς ήδη έχει δεσμευτεί μέρος της περιουσίας της καθώς φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 1,5 εκατ. Ευρώ.

Τα πολιτικά πρόσωπα….

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των πρωταγωνιστών των επισυνδέσεων, η εξεταστική θα προχωρήσει σε έναν τελευταίο κύκλο καταθέσεων για πολιτικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων. Ποινικές ευθύνες είναι δεδομένο πως δεν ερευνώνται καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στις εργασίες της εξεταστικής αλλά και τις προθέσεις της ίδιας της κυβέρνησης που προσπαθεί μετά μανίας να αναδείξει την διαχρονικότητα του σκανδάλου (προκειμένου να γίνει διάχυση των ευθυνών), ωστόσο υπάρχουν διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν.

Πιθανότατα στις 25 του μήνα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης και ο συνάδελφός του από τη ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.

Ειδικά η κατάθεση του τελευταίου έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς-πέραν της παρουσίας του στις επισυνδέσεις- εκκρεμεί να διευκρινιστεί ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον ενημέρωσε για την ύπαρξη των επισυνδέσεων της ΕΛΑΣ ένα χρόνο πριν η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (που περιλαμβάνεις τι επίμαχες συνομιλίες) κατατεθεί στη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, μια μέρα αργότερα, θα καταθέσει στην εξεταστική, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης που τα δημοσιεύματα εμφανίζουν ως το πρόσωπο πίσω από την εμπιστευτική αυτή ενημέρωση. Αν στο εσωτερικό της ΝΔ έχουν γίνει εκείνες οι διεργασίες που θα διασφαλίσουν πως ο κ. Μπουκώρος θα καλύψει τον κ. Μυλωνάκη, μένει να φανεί, καθώς και ο βαθμός που θα έχει η στήριξη αυτή.

Την ίδια μέρα θα καταθέσει και ο έτερος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου, Άκης Σκέρτσος, ενώ εκκρεμούν και οι παρουσίες των Παπασταύρου και Μπρατάκου. Σημειώνεται πως αν δεν προκύψουν νέα ζητήματα η εξεταστική στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχει ολοκληρώσει την έρευνα για την κρίσιμη περίοδο 2019-2019 και θα ξεκινήσει την βουτιά στο χρόνο φτάνοντας την “έρευνα” στο μακρινό 1998.