Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Κόστος, τόσο σε προσωπικό όσο και πολιτικό επίπεδο (δεν επανεξελέγη), κατήγγειλε πως είχε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, μετά τις παρεμβάσεις του για την εξορθολογικοποίηση των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την ασυδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιδορήθηκε, απειλήθηκε -ο ίδιος και η οικογένειά του- και προπηλακίστηκε με αποτέλεσμα να καταψηφιστεί τελικά και να μην επανεκλεγεί το 2023.

Σε άλλο σημείο μάλιστα της κατάθεσής του, ο κ. Λιβανός αποκάλυψε πως υπήρχαν αντιδράσεις κατά των πολιτικών του επιλογών και από συναδέλφους του, βουλευτές, οι οποίοι τον απειλούσαν πως θα πετάξουν πέτρες στο γραφείο του. Κατήγγειλε μάλιστα πως στο πλαίσιο αυτών των αντιδράσεων είχε βγει ακόμα και κηδειόσημο εναντίον του.

«Κάθε μεταρρύθμιση ξεβολεύει κάποιους, το μεγάλο κόστος ήταν από τη Κρήτη, υπήρχε και μερίδα του κλαδικού Τύπου που στήριζε τη λογική αυτή και τριβή με πολλούς βουλευτές. Ακόμα και με προσωπικό επίπεδο ήρθαμε σε αντιπαράθεση με συναδέλφους βουλευτές, κάτι που δεν ξεχνάω. Ήταν δύσκολες στιγμές που πέρασα. Βουλευτές όλων των κομμάτων», είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε: «Ήταν δύσκολη στιγμή για μένα, συνάδελφοι βουλευτές μου είπαν ότι θα έρθουν με τους Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο μου»

Ο κ. Λιβανός, που παραιτήθηκε το 2022 μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει βίντεο με διαλόγους για τις εκλογές του 2007, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκανε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των επιδοτήσεων και στις υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε, οι οποίες απέδωσαν, όπως είπε, με την αύξηση των ελέγχων αλλά και των εσόδων του κράτους από. Στο πλαίσιο αυτό, διαπίστωσε πως το πολιτικό κόστος, ήταν μεγάλο καθώς προκάλεσε ενόχληση στους αγρότες και το πλήρωσε στις εκλογές βγαίνοντας 4ος ακόμα και σε περιφέρειες όπου έβγαινε πρώτος.

«Ήταν φανερό ότι υπήρχε ραγδαία και αφύσικη αύξηση του αριθμού των ζώων σε συγκεκριμένες περιοχές και αύξηση στη κατανομή του εθνικού αποθέματος. Το 20-21 στην Κρήτη είχαν δηλωθεί 1.441.148 αμνοί. Τ0 2015 150.000, ενώ έπεφτε η κτηνοτροφία είχαν αύξηση 800%. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη ριζικής αλλαγής λειτουργίας και μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, και πρόσθεσε: «Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από την Αιτωλοακαρνανία, πέτυχαν. Τα αποτελέσματα του πλαισίου εντατικοποίησης των ελέγχων ήταν ορατά. Διενεργήθηκαν 58.000 έλεγχοι και 35.302 έλεγχοι με τηλεσκοπική μέθοδο σε 234.000 αγροτεμάχια. Οι έλεγχοι απέφεραν 34.403.000 ευρώ για το δημόσιο ταμείο».

Για τον Γιώργο Ξυλούρη (φραπέ) είπε πως επιχείρησε δεκάδες φορές να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα έντονος ακόμα και στο γραφείο των συνεργατών του που τον καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και απαιτούσε να έρθουν σε επαφή. «Δεν τον είδα ποτέ! Πιθανόν και προετοιμαζόμενος να έρθω να καταθέσω, μιλώντας με συνεργάτες μου να είχε έρθει με άλλους από τη Κρήτη. Προσωπική επαφή δεν είχα ποτέ. Θεωρούσε, ότι εγώ ήμουν εχθρός της Κρήτης», συμπλήρωσε.