09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Ακόμη στο περίμενε… οι αγρότες για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Agro-in 09 Νοεμβρίου 2025 | 18:00

Ακόμη στο περίμενε… οι αγρότες για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ασαφές παραμένει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε αναβρασμό οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Spotlight

Περίοδο έντονης αβεβαιότητας βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, μετά την κατάθεση του νέου σχεδίου δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κομισιόν. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι παραγωγοί φοβούνται νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ η πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στην Αθήνα αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το λεγόμενο action plan 2, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού πληρωμών, από τις 4 Νοεμβρίου βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν. Ωστόσο μέχρι την έγκρισή του από τις Βρυξέλλες, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες παραμένει θολό το μέλλον των πληρωμών, καθώς κυβέρνηση και ευρωπαϊκές αρχές διασταυρώνουν δηλώσεις σχετικά με το πότε και το πώς θα γίνει η εκταμίευση των ενισχύσεων.

«Δεν συνδέεται άμεσα» η έγκριση του σχεδίου δράσης με την καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες, δήλωσε ο Κριστόφ Χάνσεν

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι το «πράσινο» φως για την καταβολή των ενισχύσεων θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον εγκριθεί το σχέδιο δράσης, ήρθε ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν να το διαψεύσει. «Δεν συνδέεται άμεσα» η έγκριση του σχεδίου δράσης με την καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες, δήλωσε σχετικά ερχόμενος προς την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, καθώς και εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το «μήνυμα» Χάνσεν

Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες, την Αθήνα επισκέφτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Αν και η επίσημη «ατζέντα» της επίσκεψης περιλάμβανε τις προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ωστόσο το πρωταρχικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα της κατάστασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου γνωρίζουμε ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες και τα οποία πρέπει να διορθώσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χάνσεν κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αναφερόμενος στο σχέδιο δράσης που κατέθεσε η ελληνική πλευρά, ανέφερε ότι η συνεργασία σε αυτό το θέμα θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, τονίζοντας ότι τώρα «πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μαζί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν την στήριξη που τους αναλογεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Δέσμευση πάντως και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών. «Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα», αναφέρεται στην κοινή δήλωση Χατζηδάκη – Χάνσεν.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αναβρασμό οι αγρότες

Με το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές να παραμένει ασαφές και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι «ο Νοέμβριος θα είναι ο μήνας των πληρωμών», οι αγρότες βρίσκονται στα όριά τους.

Κάθε μέρα που περνάει και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας δεν πληρώνονται, φέρνει τον πρωτογενή τομέα, πιο κοντά στο αδιέξοδο. Η ρευστότητα της υπαίθρου έχει εξαντληθεί, ενώ οι αγρότες καλούνται να αντέξουν χωρίς εισόδημα, την ώρα που τα έξοδα τρέχουν.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, που καλούνται να πληρώσουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ετοιμάζουν πυρετωδώς τα επόμενα βήματά τους με πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Ήδη, έχει προγραμματιστεί από την ΕΘΕΑΣ, οργανώσεις αγροτών και αγροτικούς συλλόγους της χώρας πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μέρες μετά, στις 23 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, στην οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, για να καθοριστεί η έναρξη των πανελλαδικά  συντονισμένων κινητοποιήσεων. Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι να στηθούν μπλόκα με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους της χώρας.

Στο μεταξύ επί ποδός βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι κατά τόπους προχωρούν σε συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και κλεισίματα δρόμων.

Το «χρονοδιάγραμμα» για τις πληρωμές

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές των αγροτών θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, έως το τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης περί των 600 εκατ. ευρώ, καθώς και το Μέτρο 23, το οποίο αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Αναμένεται, επίσης, και η προκαταβολή της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία λόγω Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Μετά από δύο εβδομάδες από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, αναμένεται να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, περίπου 170 εκατ. ευρώ – 180 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

