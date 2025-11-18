Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Αντώνη Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν ότι το στέλεχος του Οργανισμού «αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις»
Ο διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, «έδειξε ευθέως την κυβέρνηση» σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενες στην κατάθεση του κ. Τασούλη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
«Κυβερνητική απόφαση είναι το “gov.gr”» , το σύστημα διαύγειας στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίστηκε αυτολεξεί από τον Αντώνιο Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει, αν και είχε ξεκινήσει», αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.
«Σε εμφανή αμηχανία επίσης βρέθηκε το υψηλόβαθμο στέλεχος -Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις.
Συγκεκριμένα, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει «δισκέτα» με τα στοιχεία των πληρωμών, ισχυριζόμενος ότι αυτό καταργήθηκε ήδη από το 2007, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «λίστες» με ονόματα και στοιχεία εντολών πληρωμών, τα οποία αποκαλούνται όπως παλιότερα, «δισκέτα». Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πώς αυτές οι λίστες -και μάλιστα σε μορφή pdf , βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων», σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ.
Προσθέτουν δε ότι:
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε πάντως η προσπάθεια του Διευθυντή πληρωμών να αποστεί ακριβώς από την ευθύνη των εντολών …πληρωμής (!) , ισχυριζόμενος ότι υπάρχει έλεγχος άλλων συναρμοδίων και ότι ο ίδιος τελικώς εγκρίνει ήδη ελεγμένα στοιχεία, αρνούμενος κάθε ευθύνη στην χαρακτηριστική περίπτωση του «λάθους» των 52 εκατ ευρώ, αλλά και χαρακτηρίζοντας απλώς μια ….«παραδρομή» τη σκανδαλώδη περίπτωση των 13.9 εκατ. ευρώ που φερόταν ότι δικαιούταν ένας ανυποψίαστος παραγωγός για βιολογικά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στη βάση του ΟΣΔΕ από το 2006!
Παραδέχθηκε όμως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ίδιος είναι η «τελευταία υπογραφή-εντολή».
Τίποτε ο Διευθυντής πληρωμών δεν είχε να απαντήσει επίσης για την αναζήτηση των αχρεώστητων που έμειναν ανείσπρακτα για πάνω από 6 έτη, ενώ για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δήλωσε αναρμόδιος και άσχετος με τις δεσμεύσεις.
Σε απόλυτη αντίφαση τέλος, βρέθηκε, με την απάντησή του σχετικά με το πρόσωπο της κυρίας Τυχεροπούλου από τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος ρώτησε αν η εν λόγω υπάλληλος «νοιάζεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή είναι μέρος του προβλήματος» και ο μάρτυρας επιφυλάχθηκε, ενώ ερωτηθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ακριβώς τί εννοεί με την επιφύλαξή του, αυτή τη φορά ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εν λόγω υπάλληλος ήταν πολύ καλή και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον οργανισμό».
