ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Χθες, ο κ. Λαζαρίδης εμφανίστηκε ως ο υπέρμαχος της διαφάνειας και επιχείρησε να στριμώξει τον μάρτυρα Σταύρο Τζεδάκη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής. Αναρωτιέται κανείς από που αντλούσε τέτοιο πάθος ο βουλευτής της ΝΔ, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο ίδιος θεωρεί και μάλιστα έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ομοίως είχε αμφισβητήσει τόσο το αν υπάρχει διαφθορά στο συγκεκριμένο τομέα, όπως και τον ρόλο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι.

Ήθελαν εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ

Για τα όσα συνέβησαν χθες στην εξεταστική, μια πρώτη εξήγηση είναι η αντιπαλότητα της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ και η προσπάθεια της κυβερνώσας παράταξης να εμπλέξει στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μια προσπάθεια στην οποία επιδίδεται η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, εξάλλου γι’ αυτό η εξεταστική ασχολείται και με την περίοδο δημιουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα τέλη της δεκαετίας του ΄90.

Μάλιστα, όλη αυτή η επιχείρηση εμπλοκής των πολιτικών της αντιπάλων και δη του ΠΑΣΟΚ έχει τη στήριξη συγκεκριμένων, «μπετοναρισμένων» ΜΜΕ που είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα να παίξουν το αφήγημα του Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ δεν είδαμε χθες, αντιθέτως η διαδικασία αναλώθηκε σ’ ένα παιχνίδι εντυπώσεων μέσα σε κραυγές και επικοινωνιακά τερτίπια.

Εντελώς… συμπτωματικά ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους μία μέρα πριν βρεθούν στην εξεταστική τα πιο κομβικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας. Ο κουμπάρος του Μάκη Βορίδη, κ. Στρατάκης -γνωστός και ως «Χασάπης»- όπως επίσης και ο φωτογραφιζόμενος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γνωστό τοπικό στέλεχος της ΝΔ στην Κρήτη, κ. Ξυλούρης – πιο γνωστός ως «φραπές».

Οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας -ειδικά του «Φραπέ»- έχουν περίτρανα αποδείξει πως η ΝΔ έβλεπε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως λάφυρο, κάνοντας παιχνίδι με τις επιδοτήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τις σημερινές καταθέσεις των δύο, αλλά και τη στάση του κ. Λαζαρίδη.

Δεν βγήκε η συνταγή

Με απλά λόγια ο βουλευτής Καβάλας και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες πήγε να φτιάξει έναν… «πράσινο» φραπέ, αλλά δεν του βγήκε η συνταγή. Προκάλεσε, φώναξε, κούνησε χαρτιά δεξιά και αριστερά, αλλά στην ουσία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά ένα σόου, καθώς δεν κατάφερε να αποδείξει τίποτε επιλήψιμο όσον αφορά τον μάρτυρα.

Εκτός και αν θεωρεί πως ως δικαιούχος επιδοτήσεων ο κ. Τζεδάκης είναι ένοχος για κάτι. Ο κ. Λαζαρίδης σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποίησε παραπλανητικές ερωτήσεις στον μάρτυρα, θέλοντας προφανώς να δημιουργήσει ένα κλίμα αρνητικό προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς δηλαδή να ρωτάς τι συμβαίνει στην Κρήτη με το ζωϊκό κεφάλαιο και τις απίστευτες αυξήσεις των αριθμών τους, όταν γνωρίζεις πως όλα αυτά ελέγχονταν -υποτίθεται- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνοδεύονταν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά των κατά τόπους κτηνιάτρων.

Ο πιστός στρατιώτης

Για να είμαστε δίκαιοι ο κ. Λαζαρίδης δεν πρωτοτυπεί. Λειτουργεί όπως ακριβώς και άλλοι πριν απ’ αυτόν, σε αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές. Κάνει τη «βρόμικη» δουλειά για λογαριασμό του Μαξίμου. Ποιός δεν θυμάται πόσο είχε προκαλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και την κοινή γνώμη ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος (βουλευτής επίσης της ΝΔ) με τη στάση που κράτησε στην επιτροπή για τα Τέμπη;

Στάση που έως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αποδοκίμασε -κατόπιν εορτής βέβαια – όταν στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάποιους μήνες στον Alpha, είχε «αδειάσει» κανονικά τόσο τη διαδικασία, όσο και τους βουλευτές της πλειοψηφίας για τη στάση τους.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Λαζαρίδης δεν καταλαβαίνει από τέτοια, καθώς θεωρεί εαυτόν πιστό στρατιώτη της ΝΔ και μεγάλο θαυμαστή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι κι αν στα νιάτα του ήταν πιο σημιτικός και απ’ τους πιο πιστούς του τότε πρωθυπουργού; Περασμένα ξεχασμένα. Η πραγματικότητα λέει πως σήμερα ψάχνει με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι είναι ο άνθρωπος για τις «δύσκολες αποστολές» του Μαξίμου, αναμένοντας πιθανότατα κάποια μελλοντική αναγνώριση από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη.