ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα», σημειώνεται.

ΠΑΣΟΚ: Βαριά εκτεθειμένος ο πρωθυπουργός

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ», συνεχίζει ο ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει:

«Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.

Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος».