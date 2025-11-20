Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Στην δικαιοσύνη αποφάσισε να στείλει την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη (φραπέ) μετά την άρνηση του μάρτυρα να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να γίνουν οι περαιτέρω ενέργειες.

Πρόκειται για πρόταση της ΝΔ η οποία και θα γίνει αποδεκτή λόγω συσχετισμών στην επιτροπή, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή ζητώντας τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. Σύμφωνα με τα κόμματα, ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος ή ύποπτος από τη δικαιοσύνη και ως εκ τούτου δεν έχει δικαίωμα να επικαλείται τη σιωπή, ειδικά από τη στιγμή που δεν έκανε καν τον κόπο να παραστεί αυτοπροσώπως και να εξηγήσει τις θέσεις του.

“Η μη εμφάνισή του δημιουργεί κενό αλλά η δικαιοσύνη είναι ο θεσμός να αξιολογήσει τα στοιχεία. Τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου, να σταλεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω”, είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ με τη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ να ζητά τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

“Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση αυυτοπρόσωπης εμφάνισης και μαρτυρίας και προβλέπονται ευθύνες σε περίπτωση άρνησης κατάθεσης. Δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν έχει ούτε καν την ιδιότητα υπόπτου δεν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Τα δημοσιεύματα δεν μπορεί να τα επικαλείται κάποιος που έχει υποχρέωση κατάθεσης. Έχει υποχρέωση να προσέλθει”, είπε η κ. Αποστολάκη και πρόσθεσε: “ εκτός αν ο ίδιος ομολογεί ότι από αυτά που θα καταθέσει θα προκύψει η ενοχή του. Ο λόγος που δεν έρχεται να καταθέσει δεν είναι αυτά που ισχυρίζεται αν εμφανιστεί στην επιτροπή θα αναγκαστεί να απαντήσει ερωτήσεις”

“Δεν αποδεικνύει ότι έχει λάβει σήμερα που μιλάμε την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου από οποιαδήποτε αρχή. Αυτή η μη απόδειξη της ιδιότητας που επικαλείται για να ασκήσει το δικαίωμα πρέπει να απασχολήσει επιτροπή.

Αντιδρούμε, δεν συμφωνούμε, παραβιάζεται ο νόμος πρέπει να έρθει εδώ. Ναι στο ένταλμα βίαιης προσαγωγής”, είπε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει; “ είναι απαράδεκτη συμπαιγνία της κυβέρνησης και του μάρτυρα. Εκ του ασφαλούς η πλειοψηφία ζητά να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα. Το έγγραφο έχει προκλητικούς και δικολαβικούς συνειρμούς είναι καταχρηστική η επίκληση των διατάξεων γιατί ο ίδιος δεν έχει ακόμα την ιδιότητα κατηγορούμενου. Να ασκήσει όλα τα καθήκοντά της η επιτροπή και να ζητήσει την προσαγωγή του μάρτυρα”.

Υπέρ της βίαιης προσαγωγής του μάρτυρας τάχθηκαν και η ΝΕΑΡ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Αποχώρησαν τα μέλη της αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία για την πρόταση της ΝΔ

Σημειώνεται πως κατά την ψηφοφορία πάντως, επί της πρότασης της πλειοψηφίας για αποστολή του υπομνήματος στη δικαιοσύνη, αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μη νομιμοποιήσουν τη διαδικασία.

Τα κόμματα επέμειναν στην ανάγκη της βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα, προσδίδοντας προσχηματικό χαρακτήρα στην απόφαση της ΝΔ.

Έπεσαν οι μάσκες λέει το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα», σημειώνεται.

«Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης» υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.