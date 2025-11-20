Πυρά εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση μετά την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για να καταθέσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πριν κάτσει η σκόνη από την άρνηση του ‘Φραπέ’ να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινακης ομολόγησε ωμά την επιχείρηση συγκάλυψης, που ενορχηστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται την ενεργοποίηση των διατάξεων για τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν θέλουν να τον ακούσει το πανελλήνιο να απαντά για τις προνομιακές του σχέσεις με τους υπουργούς και την πολιτική κάλυψη που του παρείχαν στις παράνομες ενέργειες του.

Ξέρουν ότι η κατάθεση του θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ένα ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο. Γι’ αυτό και σήμερα μεθόδευσαν τη μη κατάθεση του με την επίκληση της σιωπής.

Το επιχείρημα τους ότι τον… στέλνουν στον Εισαγγελέα είναι προσχηματικό, γιατί το κρίσιμο είναι ο κ. Ξυλούρης να καταθέσει για τα πραγματικά γεγονότα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι απλά να ελεγχθεί για απείθεια.

Επιχειρούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη γιατί τρέμουν την αλήθεια .

Τον ρόλο του Πρωθυπουργού ως ενορχηστρωτή της προσπάθειας συγκάλυψης δεν χρειάζεται να του τον αποδώσει η αντιπολίτευση. Του τον απέδωσε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης με την άρνηση του στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να έρθει ο «Φραπές» στην Εξεταστική».

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αρνηθεί τα περί συγκάλυψης στη Βουλή απαντώντας στον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορείται ότι προχωρά σε μεθοδεύσεις αφού στέλνει τον Γιώργο Ξυλούρη στον εισαγγελέα.

«Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα. Ήδη έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι -Νόμιμα; Παράνομα; Θα φτάσω εκεί- θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει. Έτσι λέει ο ίδιος. Αν κληθεί λοιπόν με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική τι θα γίνει; Το ίδιο ακριβώς. Δεν θα δώσει κάποια απάντηση. Τι κάνουμε εμείς; Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε» τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει, τι ο εισαγγελέας; Αν τελείται- πολύ πιθανό να τελείται- σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης.