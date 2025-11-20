Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ο «Φραπές» έγινε… λαγός για να γλιτώσει(;) η ΝΔ τα χειρότερα

Τελικά ούτε σε αυτήν την Εξεταστική αποφεύχθηκε ο ευτελισμός της διαδικασίας με ευθύνη της πλειοψηφίας, ήτοι των βουλευτών της ΝΔ και του κατά τα λοιπά λαλίστατου κ. Μακάριου Λαζαρίδη. Η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, που είναι γνωστός ως «Φραπές», να παραστεί στη διαδικασία επικαλούμενος το δικαίωμα (;) της σιωπής παράγει τα αντίθετα αποτελέσματα απ΄ότι θα ήθελε ο ίδιος, αλλά και η ίδια η ΝΔ που είναι η μοναδική που έχει όφελος απ’ αυτή την ιστορία.

Όταν ο «Φραπές» απασφάλισε

Η σημερινή εξέταση θα είχε μπόλικο ενδιαφέρον καθώς όπως έχει αποδειχθεί από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ο «Φραπές» αφενός ήταν ιδιαίτερα «δραστήριος» και με πολλές… προσβάσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (και ειδικά σε κάποιους υπουργούς ), αφετέρου η στάση του στη συνέχεια έχει επίσης ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται πως όταν δημοσιοποιήθηκε η δραστηριότητα του κ. Ξυλούρη μέσα από κομμάτια της δικογραφίας και κυρίως όταν η Αρχή για το μαύρο χρήμα ανακάλυψε ότι ο ίδιος είχε έσοδα 2.5 εκατ. ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνταν, ο «Φραπές» απασφάλισε.

«Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός», δήλωνε πριν από ένα μήνα ο κ. Ξυλούρης. Τότε είχε προαναγγείλει πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον μέσων ενημέρωσης που το μόνο που έκαναν ήταν να δημοσιεύσουν στοιχεία της δικογραφίας που τον αφορούσαν και κυρίως τους επίμαχους διαλόγους. Ας φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας επ’ αυτών.

Όταν ο «Φραπές» απειλούσε

Ο «Φραπές» λοιπόν φαινόταν να μιλάει με ιδιαίτερη άνεση με γαλάζια στελέχη τόσο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και του υπουργείου. Είναι ο άνθρωπος που δήλωνε ότι θα «κανόνιζε» την εισαγγελέα κα Παπανδρέου από το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εξέταζε υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι είχε «πλάτες» στο Μαξίμου προκειμένου να μην ελεγχθεί. Είναι ο ίδιος που έλεγε ότι με 50.000 θα «καθάριζε» την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, αλλά και αυτός που δήλωνε εκτάσεις στην… Πάρο σε σημείο δασικής έκτασης, ενώ την ίδια ώρα η σύζυγός του δήλωνε ελαιώνες στη… Χίο, σε σημείο που δεν υπήρχαν ελιές.

Ορθώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ότι ο «Φραπές» θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις επίσης για πρόσωπα στα οποία φέρεται να αναφέρεται στις επισυνδέσεις. Για παράδειγμα ποιος είναι ο «Μάκης» στον οποίο αναφέρεται. Έχει άραγε κάποια σχέση με τον πρώην υπουργό κ. Βορίδη. Ή σε άλλο σημείο όταν ακούγεται ότι κάποιος «Γρηγόρης» του έκλεινε τα ραντεβού και του άνοιγε τις πόρτες στα υπουργεία. Ποιός να είναι αυτός ο Γρηγόρης;

Με λίγα λόγια αντιλαμβάνεται κανείς πως η κατάθεση Ξυλούρη επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο για την κυβέρνηση, το Μαξίμου, ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γιατί όπως και να το κάνεις, άνθρωπος είναι και ο άλλος. Αν τον σφυροκοπούσαν για ώρα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης με απανωτά ερωτήματα, υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο είτε να «σπάσει» και να πει πράγματα που δεν θα συνέφεραν το κυβερνητικό αφήγημα, είτε να κάνει λάθη και να υποπέσει σε αντιφάσεις με ολέθρια αποτελέσματα.

Όταν ο «Φραπές» σιώπησε

Για να μην συμβούν όλα αυτά είναι προφανές ότι επιλέχθηκε η στρατηγική της «υποχώρησης» και της σιωπής εκ μέρους του μάρτυρα. Είναι μια διαφορετική εκδοχή όσων είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται ότι τότε τόσο ο Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο Παναγιώτης Κοντολέων είχαν αρνηθεί ν’ απαντήσουν σε συγκεκριμένες -καίριες- ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης για τον ρόλο τους στο σκάνδαλο. Σε άλλες ερωτήσεις είχαν επικαλεστεί αόριστα το… απόρρητο.

Έπειτα απ΄όλα αυτά προκαλεί μόνο θυμηδία το γεγονός ότι η ΝΔ… έσπευσε να στείλει τον κ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Ήταν ένα φτηνό επικοινωνιακό τέχνασμα προκειμένου να δείξει ότι δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της και πως πρώτη ακολουθεί τους νόμους. Θα το διαπιστώσουμε όλοι το επόμενο διάστημα, σε κάθε πάνελ που θα είναι καλεσμένος κάποιος υπουργός ή βουλευτής της ΝΔ όπου το «ποίημα» θα είναι συγκεκριμένο: «Μα εμείς πρώτοι στείλαμε τον μάρτυρα στον εισαγγελέα!».

Κάπου εδώ αξίζει να θυμηθούμε ότι αρχικά η ΝΔ ήταν αντίθετη στο να κληθούν ως μάρτυρες στη διαδικασία τόσο ο «Φραπές» όσο και ο «Χασάπης». Κατόπιν μεγάλων πιέσεων από την αντιπολίτευση και δημόσιας κατακραυγής, ο πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί το αίτημα λέγοντας στη Βουλή «φέρτε όποιον μάρτυρα θέλετε».

Και κάπως έτσι η «στρατηγική υποχώρηση» μετατρέπεται σε άτακτη και άγαρμπη, ίσως και πανικόβλητη υποχώρηση. Η Ν.Δ. δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να εξηγήσει γιατί δεν ζήτησε -ως είχε δικαίωμα- τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα στη διαδικασία. Αν πραγματικά επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης αυτό όφειλε να κάνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι φτηνές δικαιολογίες που στηρίζουν ένα έτσι κι αλλιώς σαθρό αφήγημα.