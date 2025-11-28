newspaper
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28 Νοεμβρίου 2025 | 16:19

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Spotlight

Την κρητική βεντέτα των Βροντάκηδων με τους Φουρτουνάκηδες θα μπορούσε να θυμίζει η υπόθεση εάν δεν επρόκειτο για ένα σκάνδαλο μεγατόνων, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οποίο ασχολήθηκε μέχρι και η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ένα σκάνδαλο, εξαιτίας του οποίου «έτριξαν» τα θεμέλια της κυβερνητικής παράταξης, λόγω της φερόμενης εμπλοκής στελεχών μέχρι και υπουργών της.

Αυτή τη φορά, όμως, ένας εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, ο αποκαλούμενος και «Φραπές» – κατά κόσμον, Γιώργος Ξυλούρης – βρέθηκε στο επίκεντρο της ανοιχτής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει μεταξύ Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ, καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε στον ίδιο τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για «κουμπαριά του ‘Φραπέ’ με τον κ. Μητσοτάκη».

Ο πρωθυπουργός ενοχλήθηκε και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσει «τα ψεύδη», με τον κ. Ανδρουλάκη να επιδεικνύει χθες, Πέμπτη, μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής ένα δημοσίευμα του 2004, στο οποίο υπάρχει αναφορά – και φωτογραφία – του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να παντρεύει μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, ρώτησε απευθυνόμενος τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στην Ντόρα Μπακογιάννη εάν «είναι ή δεν είναι τελικά κουμπάρος τους ο ‘Φραπές’».

Π. Μαρινάκης: Κοινός συκοφάντης ο Ανδρουλάκης

Σε υψηλούς τόνους απάντησε εκ νέου το Μαξίμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκρποσώπου, καλώντας τον να ζητήσει «συγγνώμη»: «Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε, μάλιστα, πως ο κ. Ανδρουλάκης είναι «ένας κοινός συκοφάντης», κάτι που «αποδεικνύεται» από το δημοσίευμα το οποίο κατέθεσε στη Βουλή. Και αυτό γιατί, όπως σημείωσε, «από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη, στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».

«Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του», τόνισε καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΑΣΟΚ: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του

Δεν άργησε να έρθει η ανταπάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέμεινε πως «ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του ‘Φραπέ’ παρά τα αδιάψευστα στοιχεία».

«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», διεμήνυσε στην κυβέρνηση η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως μετά και το επίμαχο δημοσίευμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, «ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι ο ‘Φραπές’ έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς».

«Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομά του;», αναρωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη παρέθεσε και σχετικό απόσπασμα των επίμαχων συνομιλιών:

Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: «Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…)Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (…) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε».

«Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;», ρώτησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.

Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη

Μία ημέρα μετά, όμως, στο πολεμικό κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, προστέθηκε και μία ανοιχτή απειλή – αυτή που εκτόξευσε, μέσω ανάρτησης στα social media, συγγενής του «Φραπέ» εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργης Ξυλούρης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία (…) Όταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν και δεν θα λέγεσαι αρχηγός τότε θα δεις πώς είναι οι γάμοι και τα πανηγύρια».

Ιδού η ανάρτηση Ξυλούρη:

#Νίκος_Ανδρουλακης
Ο πολιτικός νάνος του #ΠΑΣΟΚ φτάνει μέχρι εδώ ,να ανεβάζει μια φωτογραφία πριν 25 χρόνια με λάθος πρόσωπα που του στείλαν τα τσιράκια του….. (εννοώ κάποιους που τους κοιτάζεις και παίρνουν το βλέμμα του γουρουνιού όταν είναι έτοιμο να κλάση )….
για και να διασύρει μια ολόκληρη οικογένεια .
Άκου λοιπόν νανε τις πολιτικής , όταν σβήσουν τα φώτα και εσύ θα είσαι ένας απλός βλάκας γιατί τώρα είσαι με τίτλο <<πρόεδρος ,αρχηγός ,με τις εκλογες που έκλεψες . >> τότε θα ξεκινήσει ο χορός .
(Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία για δύο που ταΐζεις εσύ με τον μπαμπά σου ένα στην Αθήνα και έναν εδώ )
Εμείς θα κάνουμε υπομονή για το κρύο πιάτο ,
Οταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν ,τότε που δεν θα λέγεσαι <<αρχηγός >>τότε θα δεις πως είναι οι γάμοι και και τα πανηγύρια .

