newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 30 Νοεμβρίου 2025 | 11:36

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

«Είναι κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, στον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα.

Μία Πάτρα, όμως, που πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης.

«Πρώτη φορά από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων»

Κρίσιμες υποδομές δυστυχώς καθυστερούν. Ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση.

Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα.

Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση των πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου. Και εν τέλει, πρώτη φορά από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων.

Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»
«Κουμπαριά υπήρχε» 29.11.25

Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»

«Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για 'συγγενική σχέση'», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Προάγγελος επιστροφής 29.11.25

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική
Τένις 30.11.25

Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική

Το Porto Belo της Σάντα Καταρίνα θα φιλοξενήσει το νέο Rafa Nadal Tennis Center, με 17 γήπεδα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και έναν από τους πιο φιλόδοξους αθλητικούς–τουριστικούς κόμβους της περιοχής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο