Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης
«Είναι κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.
Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, στον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα.
Μία Πάτρα, όμως, που πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης.
«Πρώτη φορά από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων»
Κρίσιμες υποδομές δυστυχώς καθυστερούν. Ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση.
Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα.
Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση των πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου. Και εν τέλει, πρώτη φορά από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων.
Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».
