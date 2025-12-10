Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας νέα επίθεση την ίδια ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται.

Μπλόκα και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό «να μιλήσει με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος» και απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης για λαϊκισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πήγε στα αγροτικά μπλόκα για να χαϊδέψει αυτιά».

«H κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών»

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε (ΕΡΤnews) ότι «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών» και μετέφερε την εμπειρία του από τις συναντήσεις με ανθρώπους από τα αστικά κέντρα που «πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε οριακό σημείο» αλλά και πως «οι άνθρωποι που συντηρούν την ύπαιθρο είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταποιητές και ο αγώνας τους είναι δίκαιος».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ότι «έχει ανέβει το κόστος για φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και ιατρικές υπηρεσίες».

Έχοντας βρεθεί στα μπλόκα και έχοντας «συζητήσει εκεί με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων» ανέπτυξε τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ «όχι για να τους χαϊδέψει τα αυτιά».

«Διάλογος και στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια»

Επανέλαβε ότι «υπάρχουν όρια και πρέπει να καταδικαστούν φαινόμενα βίας», ενώ σχετικά με το κλείσιμο των εθνικών οδών ξεκαθάρισε ότι «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε ταλαιπωρία».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού ΕΛΓΑ, προσθέτοντας ότι «η πρότασή μας από εδώ και τώρα είναι οι διοικήσεις να είναι με ανοιχτό διαγωνισμό και θα έχουν πενταετή θητεία για να μην είναι ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ο ΕΛΓΑ ρουσφετομάγαζο που ο Πρωθυπουργός άλλαξε έξι διοικήσεις και δεν κατάφερε να εντοπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα».

Εξήγησε ότι «το σκάνδαλο είναι ότι μέσα στο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των παραγωγών. Το αγροτικό κίνημα έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί το θέμα που δημιουργείται στον δρόμο ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία».

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Η ισχυρή Ελλάδα λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν με αξιοπρέπεια με χαμηλό κόστος παραγωγής, να έχουν ένα υπουργείο που τους στηρίζει και όχι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Υποστήριξη ότι «η λύση είναι ο διάλογος και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια».

«Η κυβέρνηση ευτελίζεται στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι «η Νέα Δημοκρατία την έκανε για να επενδύσει στον συμψηφισμό, όπως έκανε και στα Τέμπη. Κάθε μέρα που συνεδριάζει ευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός».

«Ο στόχος τους είναι να μην πάει κανείς από αυτούς στο φυσικό δικαστή. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες τους», συμπλήρωσε.

«Θα στείλουμε προτάσεις στα κόμματα για το άρθρο 86»

Για τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 86 είπε θα στείλουμε προτάσεις στα κόμματα.

«Το θέμα είναι πώς θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και αν θα είναι μια γενναία αναθεώρηση. Το άρθρο 86 θα αλλάξει ή θα κάνουμε μια προχειρότητα που θα οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα κάποιοι να είναι ατιμώρητοι; Να το πούμε απλά: Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία και στους θεσμούς. Γιατί λέει ο απλός πολίτης, ότι ό,τι και να κάνει έχει ευθύνες, ενώ κάποιοι ισχυροί πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, ό,τι και να κάνουν είναι πάντα ατιμώρητοι», σημείωσε.

«Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του είπε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε τον ρόλο του Μεσσία το 2015 και δεν μπορεί πλέον να παίξει αυτόν τον ρόλο», ενώ πρόσθεσε ότι «ο καθένας παίζει με τη μνήμη μας. Η χώρα μας χρειάζεται σοβαρές αλλαγές ώστε να ενωθεί ο λαός σε ένα πολιτικό σχέδιο».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, συνέχισε, έχει ένα στόχο: «την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Είτε ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα, είτε όχι, αυτός ο στόχος μας παραμένει ακέραια ο ίδιος. Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική. Μετά έκανε ότι μπορεί να διαλύσει το κόμμα του και τα κατάφερε».

«Η κυβέρνηση επενδύει στον διχασμό – Αντιμετωπίζει ως πολιτικό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ»

«Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία. Η διαφορά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας αυτοδυναμίας είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ακόμη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον διχασμό».

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί στρατηγικά κύριο αντίπαλό της το ΠΑΣΟΚ. Θα το πω πάρα πολύ απλά για να το κατανοήσουν όλοι. Αντίπαλος ενός κόμματος είναι αυτός που του κάνει εκλογική ζημιά. Το μόνο κόμμα στα αριστερά της ΝΔ που μπορεί να της αποσπάσει ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο είναι το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.