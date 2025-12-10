Σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, με την ένταση να κλιμακώνεται ραγδαία τα τελευταία 24ωρα. Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο, χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, δημιουργώντας ένα σκηνικό «πολιορκίας». Η 10η Δεκεμβρίου ξημέρωσε με τους αγρότες να σκληραίνουν τη στάση τους, απαντώντας δυναμικά στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις εισαγγελικές παρεμβάσεις.

Η «καρδιά» των κινητοποιήσεων χτυπά για άλλη μια φορά στον Θεσσαλικό κάμπο. Το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα έχει μετατραπεί σε άτυπο στρατηγείο του αγώνα, φιλοξενώντας χιλιάδες τρακτέρ και εκπροσώπους από όλη τη χώρα. Σήμερα ξεχώρισε ο πρωινός αποκλεισμός του εμπορικού λιμανιού του Βόλου – κινητοποίηση η οποία έληξε νωρίς το απόγευμα.

Από νωρίς το πρωί, κονβόι αγροτικών μηχανημάτων είχαν κατακλύσει την παραλιακή ζώνη και τις εισόδους του λιμανιού, παραλύοντας κάθε εμπορική δραστηριότητα. Οι εικόνες ήταν πρωτόγνωρες, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να συμμετέχουν ενεργά, αποκλείοντας το λιμάνι και από θαλάσσης με τα καΐκια τους.

Αργότερα, και κατόπιν συνεννόησης, οι αγρότες αποχώρησαν συντεταγμένα, επιστρέφοντας στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή δεν αποτέλεσε υποχώρηση, αλλά τακτικό ελιγμό εν όψει της κρίσιμης Πανελλαδικής Σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή του αγώνα.

Στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, τα μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 παραμένουν αμετακίνητα, ενώ οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς, διακόπτοντας την κυκλοφορία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς.

Η κατάσταση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας είναι εκρηκτική. Τρία κύρια μπλόκα σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο έχουν ουσιαστικά «κόψει» την Ελλάδα στα δύο. Στον Μπράλο, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει καθημερινούς αποκλεισμούς των παράδρομων τα απογεύματα, αναγκάζοντας την Τροχαία σε εκτεταμένες εκτροπές κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνται από Αθήνα προς Λαμία υποχρεώνονται σε μεγάλες παρακάμψεις μέσω παλαιών εθνικών οδών (Ριτσώνα, Λιβαδειά, Αμφίκλεια). Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν την προετοιμασία ενός τέταρτου μπλόκου στην Αταλάντη, κίνηση που θα «σφραγίσει» πλήρως τη Φθιώτιδα.

Στη Βόρεια Ελλάδα, η πίεση αυξάνεται. Στη Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ έχουν κυκλώσει την πόλη. Στα «Πράσινα Φανάρια», τη Χαλκηδόνα, τα Μάλγαρα και τον Λαγκαδά έχουν στηθεί ισχυρά μπλόκα.

Οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας ετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχών» την προσεχή Παρασκευή, με ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να παραλύσει την πόλη εν όψει και της εορταστικής περιόδου.

Στη Δυτική Μακεδονία, το κλίμα είναι άκρως αγωνιστικό. Οι αγρότες σε Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά, αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος θέρμανσης και παραγωγής, έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κόμβου στο Αμύνταιο και τη Σιάτιστα.

Μάλιστα, για τις 16 Δεκεμβρίου έχει προκηρυχθεί γενική απεργία σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη εργατικών κέντρων και εμπορικών συλλόγων, δείγμα της καθολικής στήριξης που απολαμβάνουν οι αγρότες από τις τοπικές κοινωνίες.

Στα «χαρακώματα» σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Η μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται στην Κρήτη. Οι αγρότες του νησιού, οργισμένοι από τις περικοπές στις επιδοτήσεις και το κόστος μεταφοράς, προχώρησαν σε ιδιαίτερα δυναμικές αντιδράσεις.

Στο Ηράκλειο και τα Χανιά, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στους αεροδιάδρομους των αεροδρομίων «Νίκος Καζαντζάκης» και «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» αντίστοιχα, προκαλώντας την ακύρωση πτήσεων και την έκδοση NOTAM.

Αν και οι αγρότες αποχώρησαν από τους αεροδιάδρομους σήμερα το πρωί, παραμένουν σε θέσεις μάχης έξω από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, απειλώντας με νέους αποκλεισμούς αν δεν υπάρξουν πολιτικές δεσμεύσεις.

Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη πληθαίνουν οι καταγγελίες περί αστυνομικής βίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αρνήθηκε ότι προέβη σε τη χρήση πλαστικών σφαιρών.

Στην Πελοπόννησο, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρέθηκε η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Αγρότες από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία επιχείρησαν να αποκλείσουν τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπισθούν με ρίψη χημικών από τις τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν μεταβεί στο σημείο.

Παράλληλα, στην Ηλεία (κόμβος Πύργου, Λεχαινά) και την Αχαΐα (κόμβος Γλαύκου), τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους, με τους παραγωγούς να διαμαρτύρονται έντονα για τις τιμές στα εσπεριδοειδή και το λάδι.

Στον πυρήνα των κινητοποιήσεων υπάρχει το ζήτημα της επιβίωσής τους. Οι αγρότες ζητούν:

Μείωση του κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία (όχι με τη μορφή επιστροφής φόρου), πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/KWh και επιδότηση σε ζωοτροφές και λιπάσματα.

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος: Αποζημιώσεις στο 100% για τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, καθώς και κάλυψη της απώλειας εισοδήματος από προϊόντα που πωλήθηκαν κάτω του κόστους.

Αλλαγές στην ΚΑΠ: Επαναδιαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία, όπως λένε, μείωσε δραματικά τις επιδοτήσεις και αύξησε τη γραφειοκρατία (τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα).

Λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ: Άμεση εξυγίανση του οργανισμού πληρωμών, καθώς χιλιάδες παραγωγοί έμειναν απλήρωτοι ή είδαν «ψαλιδισμένες» τις ενισχύσεις τους τον Δεκέμβριο.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, εμφανίζεται ιδιαίτερα πιεσμένη. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά «με ανοιχτούς δρόμους».

Ωστόσο, η ρητορική και οι επεμβάσεις του κράτους σκληραίνουν ολοένα και περισσότερο, με καταστολή ή απειλές όπως η χθεσινή του Αρείου Πάγου, την οποία η αγρότες εκλαμβάνουν ως απόπειρα εκφοβισμού και ποινικοποίησης του αγώνα τους.

Η κυβέρνηση καλείται να βρει άμεσα δημοσιονομικό χώρο και πολιτικές λύσεις

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι από το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτονται καθημερινά τα μπλόκα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου και εμπαιγμό του αγροτικού κόσμου.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται καθοριστικές. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Εκεί, αναμένεται να αποφασιστεί η κλιμάκωση με συντονισμένο, ταυτόχρονο αποκλεισμό όλων των εθνικών οδών, τελωνείων και λιμανιών για πολλές ώρες, ή ακόμα και η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα, σε μια επανάληψη των ιστορικών συλλαλητηρίων του παρελθόντος.

Η αποφασιστικότητα των αγροτών είναι δεδομένη. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά στα μπλόκα: «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα».

Με την κοινωνία να δείχνει ανοχή και κατανόηση στα αιτήματά τους, παρά την ταλαιπωρία που πράγματι υπάρχει σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου, η κυβέρνηση καλείται να βρει άμεσα δημοσιονομικό χώρο και πολιτικές λύσεις για να εκτονώσει αυτήν την νέα κρίση, που εν πολλοίς γέννησε η ίδια και η οποία τσακίζει τα αγροτικά νοικοκυριά.

