Ο αγρότες καταγγέλλουν ότι η Αστυνομία ήταν εκείνη που σήμερα (10/12) έκλεισε τη γέφυρα του Ρίου και ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση με χημικά από τους αστυνομικούς.

Στο ρεπορτάζ του MEGA, που βρέθηκε στο σημείο, αναφέρεται ότι, πράγματι, η Αστυνομία ήταν εκείνη που έκλεισε όλους τους δρόμους που οδηγούν τόσο στη γέφυρα όσο και στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι ήταν απρόκλητη η επίθεσής της κατά των αγροτών, οι οποίοι κινούνταν στο πρανές της εθνικής οδού, την οποία είχε κλείσει η Αστυνομία – και όχι εντός της εθνικής οδού.

Εκεί, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα στους αγρότες.

Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά, τα οποία είχαν στην αγκαλιά τους οι αγρότες για να κάνουν μια ειρηνική πορεία, ενώ, όπως προστίθεται στο ρεπορτάζ του MEGA, οι αστυνομικοί δεν υπολόγιζαν καθόλου πού έριχναν τα χημικά και ποιοι ήταν απέναντί τους.

Βίντεο:

Απρόκλητη επίθεση δέχθηκαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία που έκαναν τη δουλειά τους και κατέγραφαν τα γεγονότα. Ακόμα και τα ασθενοφόρα που είχαν επείγοντα περιστατικά, δεν τα άφηναν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο, που ήταν σε απόσταση μικρότερη των δυο χιλιομέτρων.

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων, με την ένταση να κλιμακώνεται ραγδαία τα τελευταία 24ωρα. Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο, χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, δημιουργώντας ένα σκηνικό «πολιορκίας».