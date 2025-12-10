view
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
10 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40
Eνσωμάτωση

Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
10.12.2025, 13:56
:
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αδιανότητα είναι όσα συμβαίνουν με ευθύνη της κυβέρνησης, σε μια μάταιη όπως αποδεικνύεται προσπάθεια να ανακοπούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Συγκεκριμένα οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, που κλιμακώνουν τη δράσης τους, σχεδίαζαν σήμερα το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και 2 ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν.

Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Επίθεση με χημικά στους αγρότες δίπλα σε γκρεμό

Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και κατευθύνονται πεζή προς τη γέφυρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο πριν τις 14.00 να κάνουν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες, κι ενώ οι άνθρωποι βρίσκονταν δίπλα σε γκρεμό.

YouTube thumbnail

Τα ΜΑΤ, έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν αγρότες και κτηνοτρόφοι προς τις δυνάμεις καταστολής, που εκτόξευαν απειλές για δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα έχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου. «Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Vita.gr
Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

inWellness
inTown
Stream view
Αγρότες: 4ωρος αποκλεισμός από τρακτέρ και καΐκια του λιμανιού του Βόλου
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 13:26

Πολύωρος αποκλεισμός του λιμανιού Βόλου από αγρότες και αλιείς - Αποχώρησαν τα τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
InShorts 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ανυποχώρητοι 09.12.25

«Απόβαση» αγροτών από ξηρά και θάλασσα - «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 15:19

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
