Μπλόκα αγροτών: O χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες απαιτώντας ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Αποκλεισμοί σε λιμάνια, τελωνεία και εθνικές οδούς συνθέτουν το σκηνικό των κινητοποιήσεων.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Δείτε live τα αγροτικά μπλόκα

Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές, ενώ σήμερα στις 16.00 θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη γενική απεργία που προγραμματίζεται στις 16/12.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12-με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα-, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους δεν αποκλείονται αποκλεισμοί και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Πράσινα Φανάρια»- Δερβένι- Νέα Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η ακριβής ώρα της κινητοποίησης θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για μετά τις 11 και εκτός απροόπτου θα καταλήξει στον συμβολικό αποκλεισμό του σημείο από τη μία το μεσημέρι και για μία ώρα.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Σε αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Τα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας αύριο από το μεσημέρι και για μερικές ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Η εικόνα σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Μπλόκα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του συγκεκριμένου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Μπλόκα σε Χανιά και Ηράκλειο

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους. Αγρότες του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία. Η κινητοποίησή τους θα επεκταθεί και στο διπλανό κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κινητοποιήσεις στην Νίκαια της Λάρισας

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω βοηθητικών παράπλευρων οδών.

Σε 4 σημεία κλειστή η Αθηνών – Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας, προκαλώντας δυσκολίες στους οδηγούς που κινούνται από Βορρά προς Νότο, ή αντίστροφα, μέσω του βοηθητικού δικτύου, επαρχιακών δρόμων ή ακόμη και αγροτικών διαδρομών. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Ενισχύονται τα μπλόκα στην Καρδίτσα

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.