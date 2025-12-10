Οι αγρότες κλιμακώνουν τον δίκαιο αγώνα τους, ενώ αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες και αντιδράσεις εκ μέρους κρατικών λειτουργών. Στη Θεσσαλονίκη κατάσταση ξέφυγε μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, όταν αστυνομικοί ζήτησαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό που όργωνε το χωράφι του, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Όπως περιγράφει ο παραγωγός, τη στιγμή που βρισκόταν πάνω στο τρακτέρ, αστυνομικοί μπήκαν στο χωράφι του ζητώντας τα στοιχεία του για να τον ταυτοποιήσουν.

Ο ίδιος αρνήθηκε να τα δώσει, αναφέρει το voria.gr, καλώντας μάλιστα τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από την ιδιοκτησία του. Παράλληλα ενημέρωσε αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών για το συμβάν, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με αγροτικά μηχανήματα.

Ακολούθησαν σκηνές έντασης με αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από τους αγρότες να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω εξετάσεις. Μαινόμενος ο αδερφός του, έβαλε κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, λέγοντας πως θα τους κάνει μήνυση αν πάθει κάτι ο αδελφός του.

Επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις στους αγρότες, αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε πως τα στελέχη της ασφάλειας θεώρησαν πως ο παραγωγός θα προσπαθήσει να φτάσει στο αεροδρόμιο.

«Ήρθε η ασφάλεια την ώρα που όργωνα το χωράφι και ζήτησε να με ελέγξει και να δει αν μου ανήκει το χωράφι. Τι είναι, αγροφύλακες; Με ποιο δικαίωμα μπήκε στο χωράφι μου;», διερωτήθηκε ο αγρότης σε δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας πως από το σημείο που βρίσκεται το χωράφι δεν υπάρχει πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

«Το πρόβλημα, από πολιτικό, το έχετε κάνει αστυνομικό», ανέφερε αδελφός του αγρότη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στον γενικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης που επικοινώνησε μαζί του για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα η ένταση αποκλιμακώθηκε με τους εμπλεκόμενους να αποχωρούν από το σημείο.

Φωτογραφία: Αρχείου.