Υπό τον ασφυκτικό κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, την καταστολή, την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Αλύγιστοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση

Οι πολύμορφες δράσεις των αγροκτηνοτρόφων ξεδιπλώνονται μέρα με τη μέρα. Εθνικοί δρόμοι, παρακαμπτήριοι, γέφυρες, τελωνεία, λιμάνια βρίσκονται υπό ασφυκτικό κλοιό χωρίς να έχει ξεπεραστεί η «λεπτή κόκκινη γραμμή» του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων ζητώντας παράλληλα από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο.

«Απόβαση» δια ξηράς και δια θαλάσσης στο λιμάνι του Βόλου

Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, τον Βόλο, αγρότες και κτηνοτρόφοι, με συντονισμένες δράσεις, προχώρησαν σήμερα σε 4ωρο, αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων.

Έχοντας ως ορμητήρια τα πανίσχυρα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων έφτασαν το πρωί στο λιμάνι περικυκλώνοντας τον χώρο ενώ αλιείς παρέταξαν τα σκάφη τους κλείνοντας την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν φορείς και σωματεία του Βόλου που δηλώνουν τη στήριξή τους.

Έξω από την πύλη του επιβατικού λιμανιού βρήκαν παρατεταγμένες τις κλούβες των ΜΑΤ και αστυνομικές δυνάμεις κάτι που πτόησε την αγωνιστική τους διάθεση και την προσπάθεια το μήνυμα τους να φτάσει παντού. Λίγο μετά τις 13.00, οπότε και έληγε το τελεσίγραφο που δόθηκε από τις αρμόδιες αρχές, αποχώρησαν συντεταγμένα και πλέον προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

–Το χρονικό της «απόβασης» στον Βόλο

<br />

ΜΑΤ, χημικά και σκηνικό έντασης στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με τα ΜΑΤ να εμποδίζουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια φτάνοντας μάλιστα στο αδιανόητο… να μπλοκάρουν δύο ασθενοφόρα.

Βιοπαλαιστές από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, που κλιμακώνουν τη δράσης τους, σχεδίασαν το άνοιγμα των διοδίων επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας που δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και δύο ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

<br />

Οι αγρότες «έσπασαν» τον αστυνομικό φραγμό και κατευθύνθηκαν πεζή προς τη γέφυρα με τις αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν τις 14.00, να κάνουν ρίψη χημικών. Τα ΜΑΤ, έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν αγρότες και κτηνοτρόφοι προς τις δυνάμεις καταστολής, που εκτόξευαν απειλές για δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

«Φουντώνει» το κίνημα – O χάρτης των κινητοποιήσεων

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12-με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα-, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους δεν αποκλείονται αποκλεισμοί και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αμετακίνητοι και στα Μάλγαρα

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα. Σε αποκλεισμό βρίσκεται το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μπλόκα παντού

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Σε τετράωρο αποκλεισμό προχώρησαν αγρότες της Δράμας οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Στα προπύργια των αγροτών

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας, προκαλώντας δυσκολίες στους οδηγούς που κινούνται από Βορρά προς Νότο, ή αντίστροφα, μέσω του βοηθητικού δικτύου, επαρχιακών δρόμων ή ακόμη και αγροτικών διαδρομών. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

<br />

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

«Συναγερμός στο Μαξίμου»

Με τον πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων να προγραμματίζεται για το Σάββατο (13/05) στη Νίκαια, με εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα στο πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με εκπροσώπους των αγροτών υπό προϋποθέσεις, ευελπιστώντας στην εκτόνωση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες.

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης (10 Δεκεμβρίου) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόντος του προσωρινού προέδρου, Ιωάννη Καββαδά.

Όπως τόνισαν κυβερνητικές πηγές για την έκτακτη σύσκεψη, «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα».