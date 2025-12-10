newspaper
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου 2025 | 18:14

Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Υπό τον ασφυκτικό κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, την καταστολή, την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Αλύγιστοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση

Οι πολύμορφες δράσεις των αγροκτηνοτρόφων ξεδιπλώνονται μέρα με τη μέρα. Εθνικοί δρόμοι, παρακαμπτήριοι, γέφυρες, τελωνεία, λιμάνια βρίσκονται υπό ασφυκτικό κλοιό χωρίς να έχει ξεπεραστεί η «λεπτή κόκκινη γραμμή» του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων ζητώντας παράλληλα από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο.

Μεγαλώνει το κίνημα αγροτών και κτηνοτρόφων

«Απόβαση» δια ξηράς και δια θαλάσσης στο λιμάνι του Βόλου

Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, τον Βόλο, αγρότες και κτηνοτρόφοι, με συντονισμένες δράσεις, προχώρησαν σήμερα σε 4ωρο, αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων.

Έχοντας ως ορμητήρια τα πανίσχυρα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων έφτασαν το πρωί  στο λιμάνι περικυκλώνοντας τον χώρο ενώ αλιείς παρέταξαν τα σκάφη τους κλείνοντας την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν φορείς και σωματεία του Βόλου που δηλώνουν τη στήριξή τους.

Έξω από την πύλη του επιβατικού λιμανιού βρήκαν παρατεταγμένες τις κλούβες των ΜΑΤ και αστυνομικές δυνάμεις κάτι που πτόησε την αγωνιστική τους διάθεση και την προσπάθεια το μήνυμα τους να φτάσει παντού. Λίγο μετά τις 13.00, οπότε και έληγε το τελεσίγραφο που δόθηκε από τις αρμόδιες αρχές, αποχώρησαν συντεταγμένα και πλέον προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Το χρονικό της «απόβασης» στον Βόλο

ΜΑΤ, χημικά και σκηνικό έντασης στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με τα ΜΑΤ να εμποδίζουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια φτάνοντας μάλιστα στο αδιανόητο… να μπλοκάρουν δύο ασθενοφόρα.

Βιοπαλαιστές από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, που κλιμακώνουν τη δράσης τους, σχεδίασαν το άνοιγμα των διοδίων επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας που δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και δύο ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Οι αγρότες «έσπασαν» τον αστυνομικό φραγμό και κατευθύνθηκαν πεζή προς τη γέφυρα με τις αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν τις 14.00, να κάνουν ρίψη χημικών. Τα ΜΑΤ, έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν αγρότες και κτηνοτρόφοι προς τις δυνάμεις καταστολής, που εκτόξευαν απειλές για δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

«Φουντώνει» το κίνημα – O χάρτης των κινητοποιήσεων

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12-με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα-, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους δεν αποκλείονται αποκλεισμοί και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αμετακίνητοι και στα Μάλγαρα

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα. Σε αποκλεισμό βρίσκεται το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.  Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μπλόκα παντού

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Σε τετράωρο αποκλεισμό προχώρησαν αγρότες της Δράμας οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Στα προπύργια των αγροτών

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας, προκαλώντας δυσκολίες στους οδηγούς που κινούνται από Βορρά προς Νότο, ή αντίστροφα, μέσω του βοηθητικού δικτύου, επαρχιακών δρόμων ή ακόμη και αγροτικών διαδρομών. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

«Συναγερμός στο Μαξίμου»

Με τον πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων να προγραμματίζεται για το Σάββατο (13/05) στη Νίκαια, με εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα στο πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με εκπροσώπους των αγροτών υπό προϋποθέσεις, ευελπιστώντας στην εκτόνωση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες.

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης (10 Δεκεμβρίου) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόντος του προσωρινού προέδρου, Ιωάννη Καββαδά.

Όπως τόνισαν κυβερνητικές πηγές για την έκτακτη σύσκεψη, «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα».

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τα άκουσε από τους βουλευτές της ΝΔ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση συνολικά με τους αγρότες, αλλά και τις κινητοποιήσεις τους. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Σύνταξη
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την αναμέτρηση Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;
«Αποκρυπτογράφηση» 10.12.25

Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) που εκπονείται κάθε χρόνο, δεν είναι οι «κανόνες του Μωυσή» για το πως θα ενεργήσουν οι ΗΠΑ στα διεθνή ζητήματα, αλλά η φετινή κλείνει το μάτι για τις προθέσεις Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λούβρο: Πώς οι ληστές κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές
Στο παρά 5 10.12.25

Πώς οι ληστές του Λούβρου κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές

Η έκθεση διαπίστωσε αποφευκτέες αστοχίες ασφαλείας στο Λούβρο, όπως χαλασμένα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και έλλειψη συντονισμού στο μουσείο, σύμφωνα με την ακρόαση.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού
Ελλάδα 10.12.25

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού

Ο 20χρονος έφερνε τα παιδιά της αδερφής του στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Σύνταξη
Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
