Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
Πολιτική Γραμματεία 11 Δεκεμβρίου 2025 | 19:52

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
A
A
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και ευρύτερα για την ίδια τη θεσμική αρχιτεκτονική του δυτικού κόσμου ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα άκρως ρευστό τοπίο, δηλώνει πως «η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη».

«Συνταγματική αναθεώρηση: Περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία…»

Στην εκδήλωση του InSocial, με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση τονίζοντας πως «η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι είναι σε θέση να μετατρέπει τις προκλήσεις της συγκυρίας σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 έως σήμερα».

Αναθεώρηση του άρθρου 86

Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση «δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών», υποστηρίζει και υπογραμμίζει πως «απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στο διάλογο». Γι’ αυτό, απευθύνει κάλεσμα «στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «είναι ώρα για ουσιαστικές τομές: ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου, αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος απέναντι στις μεγάλες ανισότητες και δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται επίσης η διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών μας σε νέα πεδία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ισχυρές ανεξάρτητες αρχές».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Στο «τιμόνι» και του ESM μετά την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Στο «τιμόνι» και του ESM μετά την προεδρία του Eurogroup

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
Επικαιρότητα 11.12.25

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Εξεταστική 11.12.25

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25 Upd: 15:56

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Γαλάζια» κάλυψη 11.12.25 Upd: 17:43

Με τις πλάτες της ΝΔ, ο κουμπάρος «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη, γνωστός ως «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης) δεν απάντησε στα κρίσιμα ερωτήματα στην Εξεταστική επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής όποτε ήθελε

Σύνταξη
Πολιτική 11.12.25

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
in Confidential 11.12.25

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Europa League 11.12.25

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σκανδαλώδες 11.12.25

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επαφές με νόημα 11.12.25

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Culture Live 11.12.25

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επικαιρότητα 11.12.25

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
