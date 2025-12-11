Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και ευρύτερα για την ίδια τη θεσμική αρχιτεκτονική του δυτικού κόσμου ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα άκρως ρευστό τοπίο, δηλώνει πως «η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη».

«Συνταγματική αναθεώρηση: Περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία…»

Στην εκδήλωση του InSocial, με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση τονίζοντας πως «η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι είναι σε θέση να μετατρέπει τις προκλήσεις της συγκυρίας σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 έως σήμερα».

Αναθεώρηση του άρθρου 86

Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση «δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών», υποστηρίζει και υπογραμμίζει πως «απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στο διάλογο». Γι’ αυτό, απευθύνει κάλεσμα «στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «είναι ώρα για ουσιαστικές τομές: ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου, αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος απέναντι στις μεγάλες ανισότητες και δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται επίσης η διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών μας σε νέα πεδία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ισχυρές ανεξάρτητες αρχές».