Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, το πρωί, εστιάζοντας στις κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδυναμία διαχείρισης των προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα, και για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς, επαναφέροντας το θέμα εμπλοκής του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάσταση στον αγροτικό τομέα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής που οδηγούν σε καταστροφή του κλάδου.

Σε υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι όταν ο ίδιος του μιλούσε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο «ο πρωθυπουργός πουλούσε τρέλα».

Προανήγγειλε δε, ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά

«Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν οι αγρότες διαμαρτύρονται δικαίως ή αδίκως», ανέφερε μιλώντας στο Open. « Δεν έχουν πάντα όλες οι κινητοποιήσεις ένα δίκαιο εφαλτήριο. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι κάνουν συνδικαλισμό. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο συνδικαλισμός δεν γίνεται, αλλά καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και εξήγησε:

«Στο Πρόγραμμα Ενιαίων Αγροτών, από 17.000 που είχαν δηλώσει το 2021, τώρα έχουν δηλώσει 6.000. Έχει μειωθεί κατά 30% η παραγωγή κόκκινου κρέατος στην Ελλάδα. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% σε συντελεστές όπως οι ζωοτροφές και τα φυτοφάρμακα και την ίδια ώρα, η κυβέρνηση χρωστά στον πρωτογενή τομέα βασικές ενισχύσεις σε εργολάβων έργων υποδομής 3,4 δισ. ευρώ. Τους έλεγαν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Τσιάρας ότι 27 Νοεμβρίου θα πάρετε τα χρήματά σας, το 70%. Πήραν το 40% οριζοντίως. Άρα τι έχουν οι αγρότες; Ένα κόστος παραγωγής πολύ υψηλό, ένα κράτος που τους χρωστά πάρα πολλά λεφτά, δεν βρίσκουν εργάτες γης.

Χρειάζεται ένα υπουργείο που θα λειτουργεί με διαφάνεια, με έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα δίνει τα χρήματα στους κανονικούς παραγωγούς στην ώρα τους. Χρειάζεται ένας ΕΛΓΑ που θα αποζημιώνει σωστά τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών κάτι που τώρα δεν συμβαίνει. Και πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής.

Εδώ μιλάμε για ένα υπουργείο που έχει καταρρεύσει. Γι’ αυτό και άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα».

Ανδρουλάκης: Υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση που κλέβει τους παραγωγούς – Ο Μητσοτάκης πουλούσε τρέλα

Για τις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι όλο είχαν δομηθεί λάθος από την εποχή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «η κουβέντα γυρίζει στην τεχνική λύση. Ήταν ένας νόμος που έγινε και χρησιμοποιήθηκε από διάφορες κυβερνήσεις. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου ή η υπέρβασή του; Το πρόβλημα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η εφαρμογή του νόμου, είναι η υπέρβασή του.

Ο λόγος που ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έρευνα στον Βορίδη είναι γιατί εφάρμοσε την υπέρβαση του νόμου. Η ΝΔ προσπαθεί να στείλει τις ευθύνες στο χθες ενώ υπάρχουν δικογραφίες που έχουν φωτογραφικές ευθύνες για το σήμερα. Πάντα υπήρχαν παθογένειες σε αυτόν τον τομέα. Αλλά είναι άλλο να δηλώνει ψευδώς και κακώς βέβαια, ένας αγρότης κάτι παραπάνω και να παίρνει τα χρήματα ο ίδιος κι άλλο να υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση που κλέβει τους παραγωγούς και τα χρήματα γίνονται μαύρα λεφτά. Εμείς τα λέγαμε πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Έχω κάνει ερώτηση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Μητσοτάκης πουλούσε τρέλα».

«Συγκαλύπτουν τη διαφθορά»

Για τη διαφθορά τόνισε ότι «η ανοχή μας δεν είναι μόνο συλλογικό αλλά και ατομικό φαινόμενο. Εγώ δεν έχω καμία ανοχή. Η ΝΔ και ο πρωθυπουργός όχι μόνο τη συντηρούν, την ανέχονται και την εργαλειοποιούν, αλλά τη συγκαλύπτουν κιόλας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «Όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά».

Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Αυτοί που έχουν βλάψει τον πρωτογενή τομέα να πάνε στη δικαιοσύνη -και υπουργοί και στελέχη. Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία» είπε και πρόσθεσε: «Στη σύμβαση 717, δεν επέτρεψαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης. Πόσες φορές ο Πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες – όχι θεωρίες – δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων» υπογράμμισε.

Σχετικά με το τι θα άλλαζε ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι «υπάρχουν πια σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε τι παράγει ο καθένας, σε ποιες ποσότητες και πόσα λαμβάνει, όπως κι αν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Αν γινόμουν εγώ πρωθυπουργός, δεν θα έπαιρνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με υπουργική απόφαση έγκριση πληρωμών. Θα λειτουργούσε αυτόνομα, όχι με διοικητές ‘γαλάζια παιδιά’ αλλά με ανθρώπους που θα λειτουργούσαν αξιοκρατικά και με τεχνολογίες σύγχρονες που μπορούν να ελέγξουν τα πάντα γύρω από την παραγωγή».

Τι είπε Φραπέ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για την κατηγορία περί κουμπαριάς της οικογένειας Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη (γνωστού ως Φραπέ): «Έχει παντρέψει ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη τον αδερφό του Φραπέ. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε γιατί είναι στη δικογραφία. Επικαλείται την κουμπαριά με τον πρωθυπουργό για να έχει διαφορετική μεταχείριση.

Μας είπε η κα Μπακογιάννη ότι δεν θυμόταν αν ήταν αδελφός ή ξάδελφος. Μα ποιους κοροϊδεύουν; Είναι τέτοια η περιφρόνηση της κοινής λογικής από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι στη δικογραφία».

Ανδρουλάκης: Προσφέρω μια επιλογή πολιτικού ήθους

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως δίνει μια μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, «γιατί η κοινωνία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο όριο».

Μέμφθηκε την κυβέρνηση ότι «δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται την κοινωνία, έχει καταρρεύσει η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, γίνεται ένα πάρτι διαφθοράς. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Προσφέρω μία επιλογή πολιτικού ήθους, πολιτικής αλλαγής και συνέπειας. Ο καθένας μας θα κριθεί για τον αγώνα που δίνει το βράδυ των βουλευτικών εκλογών», είπε και συνέχισε:

«Δεν έφερα εγώ τη Νέα Δημοκρατία στο 41%. Ο κ. Τσίπρας την έφερε, ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω μια άλλη ατζέντα, μια άλλη πολιτική, ένα νέο πολιτικό προσωπικό και λέω στον ελληνικό λαό: Θέλετε αλλαγή; Νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά και θέλετε καλύτερες μέρες; Θέλουμε εθνική αξιοπρέπεια; Είμαι εδώ να αγωνιστώ για αυτά. Και, νομίζω ότι, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, θα έχουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, γιατί υπάρχει και πρόγραμμα και διάθεση».