ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Φεβρουαρίου 2024 όταν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Διονύσης Τεμπονέρας είχαν βρεθεί σε κοινή εκδήλωση με τίτλο «Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;». Τότε, η παρουσία τριών κεντρικών στελεχών τριών διαφορετικών κομμάτων του προοδευτικού χώρου είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στην Κουμουνδούρου. Μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν εκφράσει τη δυσφορία τους για την κίνηση του πράσινου βουλευτή να δώσει το «παρών» σε μία τέτοια εκδήλωση.

Από τότε έχει πέσει πολύ νερό στον μύλο της κεντροαριστεράς. Το δε ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε σε νέες εσωκομματικές κάλπες. Αν και διαμορφώθηκαν νέοι συσχετισμοί, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναβαπτίστηκε στην ηγεσία του Κινήματος, παρά την έντονη εσωκομματική κριτική που δέχθηκε. Πλέον, εικοσιένα μήνες μετά την εκδήλωση των τριών και δεκατρείς μήνες από τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, το τοπίο της κεντροαριστεράς έχει μετατοπιστεί.

Ο διάλογος σε νέα βάση

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων. Τον τελευταίο χρόνο έχουν συμβεί αρκετά. Από την κοινή πρόταση δυσπιστίας των προοδευτικών κομμάτων εναντίον της κυβέρνησης, έως το κοινό κείμενο για το Παλαιστινιακό και τον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla», ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ρίξει «γέφυρες» προς τα αριστερά του.

Τελευταία πρωτοβουλία, ήταν το κοινό αίτημα που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, «προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για την 30η Σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ υπό τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)- COP30».

Η κοινή εκδήλωση για το περιβάλλον

Το κοινό αίτημα των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων αποτέλεσε την συνέχεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο Μέγαρο την Τετάρτη με πρωτοβουλία του κόμματος «Κόσμος». Εκεί, βρέθηκαν στο ίδιο πλάνο Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης και Χάρης Δούκας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Αν μη τι άλλο πρόκειται για μία πρωτόγνωρη εικόνα.

Βέβαια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρά τις κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχε το κόμμα του, έχει καταστήσει σαφές ότι κρατά διακριτές αποστάσεις από την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση. Αν και οι αποστάσεις αυτές αποτυπώθηκαν και στη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς η συμμετοχή του περιορίστηκε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν έντονες. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι αυτοί που διατυπώνουν την άποψη ότι η έστω ψηφιακή του παρουσία αποτελεί μία νέα συνθήκη για τη στάση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι κάλπες του 2027

Κομματικές πηγές επισήμαναν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται ούτε τον διάλογο, ούτε τις κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Στελέχη του Κινήματος «ψιθύριζαν» ότι η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αριστεράς δεν είναι τυχαία.

Κατ’ αρχάς, το πλαίσιο διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί ένα ανοιχτό προσυνεδριακό «μέτωπο» στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται για ένα ζήτημα, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις και οπτικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η θέση του Χάρη Δούκα περί ενισχυμένου διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επέλεξαν να βγάλουν πολιτικά στη «σέντρα» τον πρώην πρωθυπουργό. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος πάντως δεν φαίνεται να καλοβλέπει γενικά τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων.

Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη; Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει μία στρατηγική που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Κατ’ αρχάς, η γραμμή της «αυτόνομης πορείας» δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Άλλωστε, στην ηγεσία του Κινήματος εκτιμούν ότι προϋπόθεση της κυβερνητικής ήττας είναι η ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η παράμετρος του Τσίπρα

Επιπλέον, οι κοινές πρωτοβουλίες με τα κόμματα της Αριστεράς, εντός και εκτός Βουλής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα συνεχιστούν. Πρόκειται για μία στρατηγική που ενδεχομένως να «κοιτά» προς την επόμενη ημέρα των εκλογών. Εάν υπάρξουν δεύτερες κάλπες τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν.

Βέβαια, σε αυτή τη συνθήκη κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη (και όχι μόνο) βλέπουν στην επιστροφή Τσίπρα ένα υπαρκτό «εμπόδιο». Άλλωστε, η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού αλλάζει, βάσει δημοσκοπήσεων, τις κεντροαριστέρες ισορροπίες.

Αν και η σχέση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα θα παραμείνει μία σχέση άκρως ανταγωνιστική- τουλάχιστον έτσι τη βλέπουν οι περισσότεροι εντός Χαριλάου Τρικούπη- η ηγεσία του κόμματος δεν θα επιδιώξει να ακολουθήσει μία λογική διμέτωπου. Τουλάχιστον, αυτό υποστηρίζουν τα στελέχη του. Πάντως, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σχολίαζαν ότι το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στον «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια, εάν υπάρξουν «προκλήσεις» από τον πρώην πρωθυπουργό θα απαντηθούν.

Από την άλλη, με δεδομένη την «απειλή» πλέον του Αλέξη Τσίπρα, δεν αποκλείεται, το «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση.