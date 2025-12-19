Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Οι αγρότες όχι μόνο δεν ‘ταλαιπωρούν την κοινωνία’, όπως συνεχίζει προκλητικά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται, αλλά ‘ανοίγουν δρόμους’ για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας πως «γι’ αυτό άλλωστε και έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις».

Ο γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε, μάλιστα, πως «αυτό απέδειξαν οι βιοπαλαιστές αγρότες έμπρακτα με τη στάση και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών για τη δική τους δικαίωση».

«Σε τελική ανάλυση», τόνθσε καταληκτικά ο κ. Κουτσούμπας, «ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων».

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες, μέσω της πανελλαδικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στις Σέρρες, αποφάσισαν την συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, απορρίπτοντας την πρόσκληση της κυβέρνησης σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων η άποψη ήταν ενιαία: κλιμάκωση του αγώνα και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση.

Οι αγρότες συνεχίζουν να έχουν τους πολίτες στο πλευρό τους, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις – κάτι που επισήμανε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας – όπου φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους και συμφωνεί με την μορφή των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει η μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων για τις γιορτές, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.