Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Στη μαζικότητα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αναφέρθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας πως είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 και εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, για την προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό με βιομηχανία διώξεων.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον παλλαϊκό ξεσηκωμό και θα της γυρίσει μπούμερανγκ. Η κυβέρνηση βάζει τη Δικαιοσύνη, που την έχει διορίσει, και προσπαθεί να απαντά με νέα βιομηχανία διώξεων και αγροτοδικεία, αλλά οι αγώνες δυναμώνουν. Αυτήν την κατάσταση παρακολουθώ από το 1996, είναι οι αποφασιστικότερες κινητοποιήσεις που έχω δει, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, ούτε σε τέτοια έκταση» είπε στα «Παραπολιτικά 90,1» ο κ. Κουτσούμπας.

«Οι δικαστές έχουν ατομική ευθύνη και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Υπάρχει πρόβλημα με την άσκηση διώξεων για έναν αγώνα, που ακόμα και από τη ΝΔ βλέπουν ως δίκαιο», είπε, κάνοντας και αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά. Επανέλαβε δε πως οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν τη μορφή πάλης τους είναι οι αγρότες, που αποφασίζουν μέσα από γενικές συνελεύσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κουτσούμπας, ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το νόημα των αγώνων και για αυτό δεν υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός. «Δεν θα υπάρξει τμήμα της κοινωνίας να βγει απέναντι στους αγρότες, άλλωστε έχουν πείρα: ανοίγουν κάποιους δρόμους, κάνουν ενέργειες» είπε σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να πάρουμε ορισμένους αγανακτισμένους ως παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι προβοκάτσια». Αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην Κρήτη, σημείωσε ότι η κύρια ευθύνη είναι της αστυνομίας.

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αν θα αποδοθούν πολιτικές ευθύνες, ανέφερε πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αθωώσει υπουργούς, εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, διάφορους αγροτοπατέρες. Αυτή είναι η ουσία, δεν έκαναν Προανακριτική Επιτροπή, όπως θα έπρεπε, με βάση τα στοιχεία, για αυτό και η Ευρωπαία εισαγγελέας κάνει ενέργειες να στείλει στη Δικαιοσύνη υπουργούς. Αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα ότι οι κύριοι υπουργοί έχουν ποινικές ευθύνες και θα έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί.

Κουτσούμπας: Να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «για εμάς, το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης της συνείδησης αφορά την αλλαγή συσχετισμού σε κάθε επίπεδο: στα πανεπιστήμια, στην εργατική τάξη», τόνισε, αναφέροντας πως «στην πλειοψηφία τους, μέλη συνδικάτων, ομοσπονδιών είναι στο ΚΚΕ, αυτό συμβαίνει και στην ΑΔΕΔΥ».

«Σε αυτό που θεωρούμε βασικό κριτήριο στη δράση, το να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο και όχι οι άνθρωποι της εξουσίας, αυτό εκφράζεται στη μαζικοποίηση των αγώνων και έχουμε τεράστια βήματα. Το να φτάσει να ψηφίσει και στο ΚΚΕ εκλογές είναι άλλο ζήτημα και το συζητάμε», είπε.

Για το αν πρόωρες εκλογές και κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να βγάλουν το σύστημα από την κρίση, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε πως οι κοινοβουλευτικές εκλογές μπορούν να δώσουν κάποια ανάσα στο «πολιτικό ξύλο» που πέφτει και εντός της ΝΔ, αλλά δεν θα δώσουν λύση. «Η άποψή μας είναι ο ελληνικός λαός να βγει στο προσκήνιο με τους αγώνες του, αν περιμένει διάφορους Μεσσίες και σωτήρες, δεν πρόκειται να γίνει παρά μία τρύπα στο νερό, αυτό αφορά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, είναι η σύγχρονη «δικτατορία των μονοπωλίων»», σημείωσε.