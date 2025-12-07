Στο μπλόκο στον Ε-65 στην Καρδίτσα ο Κουτσούμπας – «Στηρίζουμε τον αγώνα σας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε σήμερα, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, το μεγαλειώδες μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλία.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες στο μπλόκο ο κ. Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «είναι αυτονόητη η υποστήριξη του ΚΚΕ και η στήριξη στον αγώνα σας.

Εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζουμε και τις μορφές του αγώνα, με τα μπλόκα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς «ναι μεν αλλά» όπως κάνουν άλλοι, τους οποίους εμείς τους έχουμε αποκαλέσει και είναι στην πραγματικότητα υποκριτές και φαρισαίοι. Είναι πολιτικοί λωποδύτες κάποιοι που λένε «δίκιο έχετε, αλλά δείτε και τις μορφές του αγώνα», βοηθώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στον ελληνικό λαό. Ο οποίος όμως δεν περνά, γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους, γιατί πάει στην πόλη, στο σουπερμάρκετ και αγοράζει πανάκριβα τα αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα -αυτά που παράγετε εσείς με το αίμα και τον ιδρώτα σας κάθε μέρα όλο τον χρόνο- και δεν ευθύνεται ο αγρότης γι’ αυτές τις τιμές. Γιατί όλα δουλεύουν για τους σουπερμαρκετάδες, για τους εμποροβιομηχάνους, για τους διατροφικούς ομίλους και τα μονοπώλια, οι οποίοι θέλουν φθηνή πρώτη ύλη και ρίχνουν τις τιμές, παίρνουν κοψοχρονιά τα προϊόντα σας για να βγάζουν αυτοί τεράστια κέρδη. Γι αυτό ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας».

Κουτσούμπας: Το μαχαίρι έφτασε στο κόκκαλο

«Το κύριο είναι ότι πρέπει να πάμε αυτή τη μάχη μέχρι τέλους. Γιατί το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκκαλο, ο κόμπος έφθασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, οι ίδιες υποσχέσεις, τα ίδια ψίχουλα, και στο τέλος πάλι να την πληρώνει ο αγρότης, να ερημώνεται η ύπαιθρος. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, οι τιμές είναι εξευτελιστικές σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι στάρι είτε βαμβάκι, είτε είναι δέντρα, μήλα, κάστανα, οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο και στην κτηνοτροφική παραγωγή, τα ίδια παντού, εξευτελιστικές τιμές. Με αποτέλεσμα ο αγρότης να βάζει συνεχώς το χέρι στη τσέπη, να χρεώνεται, να του σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό οι τράπεζες και όλοι γύρω-γύρω, το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, και ταυτόχρονα να υπάρχει καταστολή, να υπάρχουν διώξεις, να υπάρχουν αγροτοδικεία», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε αναφερόμενος στην ΚΑΠ:

«Αυτά συμβαίνουν και αυτά οφείλονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ. Η ΚΑΠ αυτή την κατεύθυνση έχει, να στηρίζει τα μεγάλα μονοπώλια, να παίρνει τη γη από τον μικρό αγρότη, απ’ τον βιοπαλαιστή αγρότη να τη συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια. Δουλεύει για τα μονοπώλια, τους αγροτοδιατροφικούς ομίλους, τους σουπερμαρκετάδες, για όλους αυτούς. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ την οποία υλοποιούν και την κρατάνε ως κόρη οφθαλμού οι διάφορες κυβερνήσεις, όπως σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «η ΚΑΠ πάλι είναι η αιτία που φτάσαμε να έχουμε γιαλατζί αγρότες, γιαλατζί κτηνοτρόφους, οι οποίοι ούτε έχουν πραγματική παραγωγή, ούτε έχουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Αλλά οι διάφοροι που υλοποιούν αυτή την πολιτική της ΚΑΠ, αξιοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις, είναι οι υπουργοί της ΝΔ, τα στελέχη της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κρατικός μηχανισμός, τα διάφορα λαμόγια, δήθεν αγρότες, δήθεν κτηνοτρόφοι, δήθεν παραγωγοί, οι οποίοι για ψηφοθηρία και για εκμετάλλευση του μόχθου των περισσοτέρων απομυζούν όλες αυτές τις επιδοτήσεις. Για να παίρνουν «φεράρι» οι διάφορες κυρίες, οι διάφοροι κύριοι που δεν ξέρουν πόσα κέρδισαν στο τζόκερ, ή οι διάφοροι «φραπέδες» και οι «χασάπηδες». Αυτή είναι όλη η ιστορία, και πάνε κι από πάνω να καλύψουν τις ποινικές ευθύνες των υπουργών τους και όλων αυτών των στελεχών τους φτιάχνοντας Εξεταστική Επιτροπή που κι αυτή την πάνε για «φούντο» -δεν αφήνουν να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να αποκαλυφθούν οι αιτίες και τα προβλήματα- αντί να υπάρχει Προανακριτική Επιτροπή και να κάτσουν όλοι στο σκαμνί».

Ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών και σημείωσε την ανάγκη οι αγρότες να διατηρήσουν την ενότητά τους.

«Πρέπει να κρατήσετε αυτή την ενότητα, με σωστό περιεχόμενο όπως το έχετε βάλει στα αιτήματα σας, με τις σωστές μορφές πάλης που εσείς πάλι οι ίδιοι θα αποφασίζετε κάθε φορά και σε συμμαχία με τους εργάτες, με τους υπάλληλους, με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες των αστικών κέντρων, με τα παιδιά σας, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους νέους, με τις γυναίκες, με τις οικογένειες σας. Όλοι μαζί σε ένα πανελλαδικό μέτωπο, σε μια τέτοια συμμαχία για να διεκδικήσουμε ένα σύστημα που θα καταργήσει αυτή την εκμετάλλευση, αυτή την βαρβαρότητα, αυτή την απαξίωση του βιοπαλαιστή αγρότη, για να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες για όλους εμάς και για τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ, να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Ανοιχτή γραμμή θα έχουμε σε όλα τα ζητήματα, για το τι πρέπει να προωθήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ή τι άλλο ζητάτε από εμάς να κάνουμε. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Βαστάτε γερά», είπε.