Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

Στον Τύρναβο βρέθηκε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, όπου μίλησε σε πολιτική εκδήλωση, δίνοντας σαφές στίγμα τόσο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις όσο και για τις ευρύτερες εξελίξεις στην οικονομία, την πολεμική προετοιμασία και το πολιτικό σύστημα.

Νωρίτερα, είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής. Ανοίγοντας την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις στον θεσσαλικό κάμπο, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στα μπλόκα: «Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς, για την κλιμάκωση αυτού του δίκαιου αγώνα που δίνετε», τόνισε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να μπορέσετε να μείνετε και να παράγετε στον τόπο σας, έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα».

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό το τόσο απλό, δεν μπορούν να καταλάβουν, όπως φαίνεται, οι πορφυρογέννητοι και τα παιδιά του σωλήνα του συστήματος. Και δεν τους καίγεται καρφί», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως στις σημερινές και τις προηγούμενες κυβερνήσεις «είναι ταγμένοι να υπηρετούν άλλα συμφέροντα: των μεγάλων αγροτικών καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων, των εμποροβιομηχάνων, των μεγαλοεξαγωγέων», αυτών που «επωφελούνται από την ΚΑΠ της ΕΕ, που ξεκληρίζει μεθοδικά τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους».

Μιλώντας για την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο γραμματέας του ΚΚΕ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση».

Επισήμανε πως «ούτε τα νέα αγροτοδικεία» θα σταματήσουν τον αγώνα και ξεκαθάρισε πως «οι αγωνιζόμενοι αγρότες που διώκονται για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα έχουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας».

«Άρχισε η προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού«

«Άρχισε η γνωστή προσπάθεια καλλιέργειας του κοινωνικού αυτοματισμού, τα ψέματα και η συκοφαντία, με σκοπό να απομονώσουν τη φτωχή αγροτιά από τους φυσικούς της συμμάχους, τους εργαζόμενους των πόλεων και όλο τον λαό», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατάσταση της Θεσσαλίας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες.

«Με την πρώτη βροχή ο λαός της Θεσσαλίας βρίσκεται πάλι στο ‘ίδιο έργο θεατής’, εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Πλημμύρες, καταστροφές, αποκλεισμένοι δρόμοι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε υποκριτικό το γεγονός ότι το κράτος δείχνει «ζήλο για να εμποδίσει τα μπλόκα των αγροτών», αλλά «παραλύει όταν οι δρόμοι μένουν κλειστοί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας».

«Έφτασαν στο σημείο να συνδέουν τους αγρότες με τους φραπέδες και τις κυρίες φεράρι»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί και οι βουλευτές του – πάντα με τη βοήθεια από τα κυβερνητικά παπαγαλάκια – και αραδιάζουν ‘δισεκατομμύρια που θα καταβληθούν’, για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι αγρότες παίρνουν ήδη πολλά», περιορίζοντας τη συζήτηση σε «ένα τεχνικό ζήτημα».

Την ίδια ώρα, επισήμανε, φτάνουν στο σημείο να συνδέουν τους αγωνιζόμενους αγρότες με «δικά τους λαμόγια, τους διάφορους ‘φραπέδες’ και τους ‘χασάπηδες’, τις κυρίες ‘φεράρι’, που δεν θυμούνται πόσες φορές κέρδισαν το Τζόκερ!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια μάχη για τις καταβολές επιδοτήσεων, αλλά με μια συνολική μάχη για τους όρους επιβίωσης του λαού της υπαίθρου». Όπως είπε, «οι χαμηλές τιμές, το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, η ανύπαρκτη προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, δεν λύνονται με μπαλώματα».

«Καμία επιδότηση δεν αρκεί», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ έχουν στόχο «να κρατούν σε εξευτελιστικά επίπεδα τις τιμές παραγωγού, προς όφελος των εμποροβιομηχάνων».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τις ζωονόσους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση άφησε «τους κτηνοτρόφους στο έλεος της ευλογιάς», αφού «αρνείται επίμονα τον εμβολιασμό, για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας».

«Να γιατί ο αγώνας των αγροτοκτηνοτρόφων είναι 100% δίκαιος, γιατί αφορά συνολικά τον λαό και την ανάγκη του να απολαμβάνει φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Γιατί το υπέρογκο κόστος παραγωγής στο χωράφι, μεταφράζεται σε υψηλές τιμές στο ράφι», σημείωσε, συνδέοντας τον αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα λαϊκά στρώματα συνολικά.

«Πολεμικό ορμητήριο και στόχος αντιποίνων η Θεσσαλία»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ στάθηκε στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους «ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς» – όπως είπε – κάνοντας ειδική αναφορά στη Θεσσαλία ως κόμβο στρατιωτικών υποδομών, με τη Λάρισα να λειτουργεί ως «νευραλγικό κέντρο του ΝΑΤΟ», αλλά και στο ρόλο του Βόλου και του λιμανιού του σε στρατιωτικές μεταφορές. Τόνισε ότι όλα αυτά «μετατρέπουν την περιοχή σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιποίνων».

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εμπλοκή της Λάρισας φτάνει μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα, 3,5 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καθώς εδώ, στην 1η Στρατιά, βρίσκεται το επιχειρησιακό στρατηγείο της ευρωενωσιακής πολεμικής αποστολής ‘Aspides’. Αντίστοιχα και στη Μαγνησία, στο στρατόπεδο ‘Γεωργούλα’ στο Βόλο, διαμένουν Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ το λιμάνι του Βόλου το εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί για διεκπεραιώσεις στρατιωτικών τους φορτίων και πολεμοφοδίων, ενώ προωθούνται και νέα σχέδια για την κατασκευή μονάδας αμερικάνικου LNG στον Παγασητικό, βάζοντας την περιοχή στο ‘μάτι του κυκλώνα των ενεργειακών ανταγωνισμών» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ανέδειξε τη στρατηγική πρόταση του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι «διέξοδος από αυτό τον φαύλο κύκλο υπάρχει και βρίσκεται στη σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος και την εξουσία του. Για αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας», ενώ σημείωσε πως ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει «εγγυημένες τιμές και απορρόφηση της παραγωγής, προστασία από φυσικές καταστροφές, υποδομές, δωρεάν Υγεία και Παιδεία».