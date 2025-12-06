newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Πολιτική Γραμματεία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 22:20

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Στον Τύρναβο βρέθηκε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, όπου μίλησε σε πολιτική εκδήλωση, δίνοντας σαφές στίγμα τόσο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις όσο και για τις ευρύτερες εξελίξεις στην οικονομία, την πολεμική προετοιμασία και το πολιτικό σύστημα.

Νωρίτερα, είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής. Ανοίγοντας την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις  στον θεσσαλικό κάμπο, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στα μπλόκα: «Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς, για την κλιμάκωση αυτού του δίκαιου αγώνα που δίνετε», τόνισε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να μπορέσετε να μείνετε και να παράγετε στον τόπο σας, έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα».

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό το τόσο απλό, δεν μπορούν να καταλάβουν, όπως φαίνεται, οι πορφυρογέννητοι και τα παιδιά του σωλήνα του συστήματος. Και δεν τους καίγεται καρφί», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως στις σημερινές και τις προηγούμενες κυβερνήσεις «είναι ταγμένοι να υπηρετούν άλλα συμφέροντα: των μεγάλων αγροτικών καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων, των εμποροβιομηχάνων, των μεγαλοεξαγωγέων», αυτών που «επωφελούνται από την ΚΑΠ της ΕΕ, που ξεκληρίζει μεθοδικά τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους».

Μιλώντας για την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο γραμματέας του ΚΚΕ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση».

Επισήμανε πως «ούτε τα νέα αγροτοδικεία» θα σταματήσουν τον αγώνα και ξεκαθάρισε πως «οι αγωνιζόμενοι αγρότες που διώκονται για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα έχουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας».

«Άρχισε η προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού«

«Άρχισε η γνωστή προσπάθεια καλλιέργειας του κοινωνικού αυτοματισμού, τα ψέματα και η συκοφαντία, με σκοπό να απομονώσουν τη φτωχή αγροτιά από τους φυσικούς της συμμάχους, τους εργαζόμενους των πόλεων και όλο τον λαό», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατάσταση της Θεσσαλίας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες.

«Με την πρώτη βροχή ο λαός της Θεσσαλίας βρίσκεται πάλι στο ‘ίδιο έργο θεατής’, εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Πλημμύρες, καταστροφές, αποκλεισμένοι δρόμοι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε υποκριτικό το γεγονός ότι το κράτος δείχνει «ζήλο για να εμποδίσει τα μπλόκα των αγροτών», αλλά «παραλύει όταν οι δρόμοι μένουν κλειστοί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας».

«Έφτασαν στο σημείο να συνδέουν τους αγρότες με τους φραπέδες και τις κυρίες φεράρι»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί και οι βουλευτές του – πάντα με τη βοήθεια από τα κυβερνητικά παπαγαλάκια – και αραδιάζουν ‘δισεκατομμύρια που θα καταβληθούν’, για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι αγρότες παίρνουν ήδη πολλά», περιορίζοντας τη συζήτηση σε «ένα τεχνικό ζήτημα».

Την ίδια ώρα, επισήμανε, φτάνουν στο σημείο να συνδέουν τους αγωνιζόμενους αγρότες με «δικά τους λαμόγια, τους διάφορους ‘φραπέδες’ και τους ‘χασάπηδες’, τις κυρίες ‘φεράρι’, που δεν θυμούνται πόσες φορές κέρδισαν το Τζόκερ!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια μάχη για τις καταβολές επιδοτήσεων, αλλά με μια συνολική μάχη για τους όρους επιβίωσης του λαού της υπαίθρου». Όπως είπε, «οι χαμηλές τιμές, το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, η ανύπαρκτη προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, δεν λύνονται με μπαλώματα».

«Καμία επιδότηση δεν αρκεί», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ έχουν στόχο «να κρατούν σε εξευτελιστικά επίπεδα τις τιμές παραγωγού, προς όφελος των εμποροβιομηχάνων».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τις ζωονόσους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση άφησε «τους κτηνοτρόφους στο έλεος της ευλογιάς», αφού «αρνείται επίμονα τον εμβολιασμό, για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας».

«Να γιατί ο αγώνας των αγροτοκτηνοτρόφων είναι 100% δίκαιος, γιατί αφορά συνολικά τον λαό και την ανάγκη του να απολαμβάνει φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Γιατί το υπέρογκο κόστος παραγωγής στο χωράφι, μεταφράζεται σε υψηλές τιμές στο ράφι», σημείωσε, συνδέοντας τον αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα λαϊκά στρώματα συνολικά.

«Πολεμικό ορμητήριο και στόχος αντιποίνων η Θεσσαλία»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ στάθηκε στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους «ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς» – όπως είπε – κάνοντας ειδική αναφορά στη Θεσσαλία ως κόμβο στρατιωτικών υποδομών, με τη Λάρισα να λειτουργεί ως «νευραλγικό κέντρο του ΝΑΤΟ», αλλά και στο ρόλο του Βόλου και του λιμανιού του σε στρατιωτικές μεταφορές. Τόνισε ότι όλα αυτά «μετατρέπουν την περιοχή σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιποίνων».

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εμπλοκή της Λάρισας φτάνει μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα, 3,5 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καθώς εδώ, στην 1η Στρατιά, βρίσκεται το επιχειρησιακό στρατηγείο της ευρωενωσιακής πολεμικής αποστολής ‘Aspides’. Αντίστοιχα και στη Μαγνησία, στο στρατόπεδο ‘Γεωργούλα’ στο Βόλο, διαμένουν Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ το λιμάνι του Βόλου το εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί για διεκπεραιώσεις στρατιωτικών τους φορτίων και πολεμοφοδίων, ενώ προωθούνται και νέα σχέδια για την κατασκευή μονάδας αμερικάνικου LNG στον Παγασητικό, βάζοντας την περιοχή στο ‘μάτι του κυκλώνα των ενεργειακών ανταγωνισμών» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ανέδειξε τη στρατηγική πρόταση του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι «διέξοδος από αυτό τον φαύλο κύκλο υπάρχει και βρίσκεται στη σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος και την εξουσία του. Για αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας», ενώ σημείωσε πως ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει «εγγυημένες τιμές και απορρόφηση της παραγωγής, προστασία από φυσικές καταστροφές, υποδομές, δωρεάν Υγεία και Παιδεία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη

«Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Εξαπέλυσε ταυτόχρονα έμμεσα πυρά στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
Εξαπλώνονται τα μπλόκα 06.12.25

Διάλογο μόνο με τους δικούς της όρους προσφέρει η κυβέρνηση στους αγρότες

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά με τους όρους της.

Σύνταξη
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της Αριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τα ΜΑΤ να τους πνίγουν στα χημικά, και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ που κινείται με την όπισθεν εναντίον αστυνομικών. Το δόγμα «νόμος και τάξη» ενεργοποιεί το Μαξίμου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο