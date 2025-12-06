Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας βρέθηκε νωρίτερα σήμερα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξη του κόμματος στις κινητοποίησεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Κατά την άφιξή του στο σημείο, ο κ. Κουτσούμπας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας. Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι’ αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του.

Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά».

Συνάντηση με αγροτοκτηνοτρόφους

Αμέσως μετά τη δήλωση, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε εκτενή συνομιλία με τους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις διεκδικήσεις τους.

Η επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα στη Θεσσαλία θα συνεχιστεί και το απόγευμα: Στις 18:00 αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, στο δημαρχείο της πόλης, ενώ στις 18:30 θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση με θέμα «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό», στο θέατρο «Μαξίμ» στον Τύρναβο.