Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους μετά τα γεγονότα στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής επικράτησε ένταση, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει χρήση χημικών, ενώ στα τρακτέρ έχουν τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο στολισμό δηλώνοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται να μείνουν στο σημείο μέχρι να γίνουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε πανθεσσαλική σύσκεψη, κατά την οποία οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους από τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου.

Eπεισόδια με τους αγρότες στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής τα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου.

Στο σημείο υπήρξε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων, σύμφωνα με το voria.gr. Παράλληλα, ένα τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινήθηκε προς τους πεζούς αστυνομικούς.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους αγρότες να τρέχουν να προστατευτούν, ενώ ένας ηλικιωμένος έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω των χημικών.

Για το περιστατικό έχει συνταχθεί δικογραφία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι κοινή τόσο για το περιστατικό με τον τραυματισμό του αστυνομικού από πέτρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο 424 εκτός κινδύνου όσο και για τον αγρότη με το τρακτέρ του που κινείται απειλητικά προς τη διμοιρία των ΜΑΤ.

Η δικογραφία αφορά σε διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε σωματική βλάβη. Παράλληλα στη διάθεση των αστυνομικών υπάρχουν βίντεο από τις τηλεοπτικές κάμερες, όμως και οι καταθέσεις των αστυνομικών της διμοιρίας.

Η δικογραφία έχει συνταχθεί, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες στα χέρια του για να γίνουν όσα απαιτούνται για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων που προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια.

Τέσσερις τραυματίες αγρότες

Οι αγρότες τονίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις τραυματίες ανάμεσά τους από τα δακρυγόνα που έπεσαν στο σημείο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην κινηθούν με τα πόδια μέσα από το αγρόκτημα του ΑΠΘ για το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Επίσης οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Την ίδια ώρα αγρότες των Σερρών απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων. Μπλόκα στην Εγνατία Οδό έχουν στηθεί και στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Νέες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία – Κλιμάκωση από τη Δευτέρα

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας παρά την έντονη δυνατή βροχή οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν εδώ δίπλα στα τρακτέρ τους.

Την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριο δρόμων.

Την ίδια ώρα, σε όλους τους τόνους οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα και ότι όποιος αυτή τη στιγμή κάνει οποιονδήποτε διάλογο, υπονομεύει τον αγώνα.

Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε επίσης συνεδρίαση σε πανθεσσαλικό και πανελλαδικό επίπεδο για τον καλύτερο συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Παράλληλα ενισχύονται τα μπλόκα γιατί αύριο, Σάββατο αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ στο μεγαλύτερο μπλόκο που έχει στηθεί στην Ελλάδα, αυτό της Καρδίτσας, στον Ε65, όπου λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το άλλο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι διάλογος δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια

Τρία μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση με όλους τους αγρότες της Αχαΐας. Από αύριο Σάββατο, μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

