Χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους της χώρας, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δείχνουν τη δύναμή τους, να συνεχίζουν τον αγώνα τους και την κυβέρνηση Μητσοτάκη να παραμένει στριμωγμένη στα σκοινιά.

«Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακυρώθηκε ακόμη και η συνάντηση που είχε δρομολογηθεί να γίνει με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Στη συνάντηση θα συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ωστόσο η κυβέρνηση τράπηκε σε άτακτη φυγή, ακύρωσε το ραντεβού, ρίχνοντας το φταίξιμο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επειδή ζήτησαν να πάρουν μέρος στο τετ-α-τετ όλοι οι θεσμικοί φορείς του νησιού (βουλευτές, Περιφέρεια κ.ά).

Πού υπάρχουν μπλόκα

Ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας στην Καστοριά μίλησε την Πέμπτη στο in και τόνισε: «Είναι η πιο μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από το 2016. Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα».

Βόρεια Ελλάδα

Δυτικός Κόμβος Κομοτηνής (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)

Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία)

Μπλόκο Χαλκηδόνας (Κεντρική Μακεδονία)

Διόδια Μαλαγάρων (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Νησελίου – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Κουλούρας (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Φιλώτα – Αμύνταιο (Δυτική Μακεδονία)

Κεντρική Ελλάδα και Θεσσαλία

Είσοδος Αιγινίου – Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία / Θεσσαλία)

Διόδια Λόγγου – Τρίκαλα (Θεσσαλία)

Μπλόκο Νίκαιας, Λάρισα (Θεσσαλία)

Μπλόκο Καρδίτσας (Θεσσαλία)

Δυτική και Νότια Ελλάδα

Κόμβος Λούρου – Πρέβεζα (Ήπειρος)

Μπλόκο Κάτω Αχαΐας (Δυτική Ελλάδα / Πελοπόννησος)

Κόμβος Κιάτου (Πελοπόννησος)

Οι κινητοποιήσεις στα συνοριακά περάσματα αφορούν τέσσερα σημεία:

Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βουλγαρία. Πρόκειται για έναν κεντρικό κόμβο εμπορίου και διακίνησης φορτηγών προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βόρεια Μακεδονία. Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου από τα Βαλκάνια.

Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα: Επίσης συνοριακός σταθμός προς τη Βόρεια Μακεδονία. Εξυπηρετεί τη Δυτική Μακεδονία.

Τελωνείο Κήπων – Έβρος: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς την Τουρκία. Σημαντική πύλη για την κίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την Ανατολή.

Πού θα στηθούν νέα μπλόκα – Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Από σήμερα Παρασκευή αναμένεται να στηθούν νέα μπλόκα στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ αγρότες της Πιερίας θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το Σάββατο, αγρότες από τον Λαγκαδά και τον Δρυμό θα βρεθούν στον κόμβο Δερβενίου (έξοδος Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη).

Νέο μπλόκο θα στήσουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών.

Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρήγα Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες του Ηρακλείου αποφάσισαν την πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης στον κόμβο των Πεζών το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 10:00 το πρωί.

Στα Χανιά, οι αγρότες επανήλθαν αποφασίζοντας το στήσιμο μπλόκου στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών από την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η Κυριακή είναι κρίσιμη ημέρα καθώς θα γίνει συνέλευση στη Νίκαια, την «καρδιά» των θεσσαλικών μπλόκων, όπου θα συζητηθεί πώς θα κλιμακωθεί ο αγώνας.

Συμπαράσταση στους αγρότες που διώκονται

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει σήμερα έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Με μια εντυπωσιακή είσοδο στην πόλη της Λάρισας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας δυναμικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Κομβόι τρακτέρ διέσχισε τους δρόμους κορνάροντας, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους δύο συναδέλφους τους που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακής.

«Θέλουν τους αγρότες με χειροπέδες στα δικαστήρια, ποινικοποιούν τη δράση μας. Αλλά όπως φαίνεται η κυβέρνηση έχασε. Έχασε πανελλαδικά, ο τσαμπουκάς της έσπασε από τη δύναμη της οργάνωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας, είμαστε εδώ, η κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά μας» έλεγε ένας αγρότης εκτός του δικαστηρίου, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια άλλη γυναίκα που ήταν στο σημείο για να διαδηλώσει φώναζε «μπράβο στα παιδιά, Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με φόντο τη δίκη των δύο συλληφθέντων στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία τελικά αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου. Οι δύο αγρότες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων (ο πρώτος) και βία κατά υπαλλήλων (ο δεύτερος).

Δείτε βίντεο:

«Η τρομοκρατία μας δυναμώνει»

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκε η καταδίκη της ποινικοποίησης των αγώνων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νόμου Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Ήρθαμε με συμβολικό αριθμό τρακτέρ για να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες, αυτή η τρομοκρατία και η καταστολή, τα αγροτοδικεία, ποτέ δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις μας και ούτε πρόκειται να τις σταματήσουν τώρα. Ίσα ίσα μας δυναμώνουν, μας οργίζουν περισσότερο και θα βγουν ακόμα περισσότερα τρακτέρ και θα ενισχύσουμε τα μπλόκα μας».

Στο πλευρό των αγροτών της Λάρισας βρέθηκε και ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μαζί με αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Ε65.