newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:57
Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας - Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Agro-in 05 Δεκεμβρίου 2025 | 09:13

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους της χώρας, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δείχνουν τη δύναμή τους, να συνεχίζουν τον αγώνα τους και την κυβέρνηση Μητσοτάκη να παραμένει στριμωγμένη στα σκοινιά.

«Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακυρώθηκε ακόμη και η συνάντηση που είχε δρομολογηθεί να γίνει με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Στη συνάντηση θα συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ωστόσο η κυβέρνηση τράπηκε σε άτακτη φυγή, ακύρωσε το ραντεβού, ρίχνοντας το φταίξιμο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επειδή ζήτησαν να πάρουν μέρος στο τετ-α-τετ όλοι οι θεσμικοί φορείς του νησιού (βουλευτές, Περιφέρεια κ.ά).

Πού υπάρχουν μπλόκα

Ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας στην Καστοριά μίλησε την Πέμπτη στο in και τόνισε: «Είναι η πιο μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από το 2016. Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα».

Βόρεια Ελλάδα

  • Δυτικός Κόμβος Κομοτηνής (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)
  • Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία)
  • Μπλόκο Χαλκηδόνας (Κεντρική Μακεδονία)
  • Διόδια Μαλαγάρων (Κεντρική Μακεδονία)
  • Κόμβος Νησελίου – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)
  • Κόμβος Κουλούρας (Κεντρική Μακεδονία)
  • Κόμβος Φιλώτα – Αμύνταιο (Δυτική Μακεδονία)

Κεντρική Ελλάδα και Θεσσαλία

  • Είσοδος Αιγινίου – Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία / Θεσσαλία)
  • Διόδια Λόγγου – Τρίκαλα (Θεσσαλία)
  • Μπλόκο Νίκαιας, Λάρισα (Θεσσαλία)
  • Μπλόκο Καρδίτσας (Θεσσαλία)

Δυτική και Νότια Ελλάδα

  • Κόμβος Λούρου – Πρέβεζα (Ήπειρος)
  • Μπλόκο Κάτω Αχαΐας (Δυτική Ελλάδα / Πελοπόννησος)
  • Κόμβος Κιάτου (Πελοπόννησος)

Οι κινητοποιήσεις στα συνοριακά περάσματα αφορούν τέσσερα σημεία:

  • Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βουλγαρία. Πρόκειται για έναν κεντρικό κόμβο εμπορίου και διακίνησης φορτηγών προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
  • Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βόρεια Μακεδονία. Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου από τα Βαλκάνια.
  • Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα: Επίσης συνοριακός σταθμός προς τη Βόρεια Μακεδονία. Εξυπηρετεί τη Δυτική Μακεδονία.
  • Τελωνείο Κήπων – Έβρος: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς την Τουρκία. Σημαντική πύλη για την κίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την Ανατολή.

Πού θα στηθούν νέα μπλόκα – Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Από σήμερα Παρασκευή αναμένεται να στηθούν νέα μπλόκα στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ αγρότες της Πιερίας θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το Σάββατο, αγρότες από τον Λαγκαδά και τον Δρυμό θα βρεθούν στον κόμβο Δερβενίου (έξοδος Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη).

Νέο μπλόκο θα στήσουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών.

Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρήγα Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες του Ηρακλείου αποφάσισαν την πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης στον κόμβο των Πεζών το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 10:00 το πρωί.

Στα Χανιά, οι αγρότες επανήλθαν αποφασίζοντας το στήσιμο μπλόκου στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών από την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η Κυριακή είναι κρίσιμη ημέρα καθώς θα γίνει συνέλευση στη Νίκαια, την «καρδιά» των θεσσαλικών μπλόκων, όπου θα συζητηθεί πώς θα κλιμακωθεί ο αγώνας.

Συμπαράσταση στους αγρότες που διώκονται

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει σήμερα έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Με μια εντυπωσιακή είσοδο στην πόλη της Λάρισας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας δυναμικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Κομβόι τρακτέρ διέσχισε τους δρόμους κορνάροντας, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους δύο συναδέλφους τους που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακής.

«Θέλουν τους αγρότες με χειροπέδες στα δικαστήρια, ποινικοποιούν τη δράση μας. Αλλά όπως φαίνεται η κυβέρνηση έχασε. Έχασε πανελλαδικά, ο τσαμπουκάς της έσπασε από τη δύναμη της οργάνωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας, είμαστε εδώ, η κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά μας» έλεγε ένας αγρότης εκτός του δικαστηρίου, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια άλλη γυναίκα που ήταν στο σημείο για να διαδηλώσει φώναζε «μπράβο στα παιδιά, Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με φόντο τη δίκη των δύο συλληφθέντων στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία τελικά αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου. Οι δύο αγρότες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων (ο πρώτος) και βία κατά υπαλλήλων (ο δεύτερος).

Δείτε βίντεο:

«Η τρομοκρατία μας δυναμώνει»

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκε η καταδίκη της ποινικοποίησης των αγώνων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νόμου Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Ήρθαμε με συμβολικό αριθμό τρακτέρ για να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες, αυτή η τρομοκρατία και η καταστολή, τα αγροτοδικεία, ποτέ δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις μας και ούτε πρόκειται να τις σταματήσουν τώρα. Ίσα ίσα μας δυναμώνουν, μας οργίζουν περισσότερο και θα βγουν ακόμα περισσότερα τρακτέρ και θα ενισχύσουμε τα μπλόκα μας».

Στο πλευρό των αγροτών της Λάρισας βρέθηκε και ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μαζί με αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Ε65.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Economy
Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
«Μπλόκα παντού» 01.12.25

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05.12.25

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
Ελλάδα 05.12.25 Upd: 08:53

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά για την κακοκαιρία Byron ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο