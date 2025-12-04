Ενισχύουν τα μπλόκα τους οι αγρότες με περισσότερα από 4.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας πονοκέφαλο στην κυβέρνηση

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις σε βάθος χρόνου, ακόμη και έως τις γιορτές.

Τα σημεία των μπλόκων:

Βόρεια Ελλάδα

Δυτικός Κόμβος Κομοτηνής (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη)

Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία)

Μπλόκο Χαλκηδόνας (Κεντρική Μακεδονία)

Διόδια Μαλαγάρων (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Νησελίου – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Κουλούρας (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Φιλώτα – Αμύνταιο (Δυτική Μακεδονία)

Κεντρική Ελλάδα & Θεσσαλία

Είσοδος Αιγινίου – Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία / Θεσσαλία)

Διόδια Λόγγου – Τρίκαλα (Θεσσαλία)

Μπλόκο Νίκαιας, Λάρισα (Θεσσαλία)

Μπλόκο Καρδίτσας (Θεσσαλία)

Δυτική & Νότια Ελλάδα

Κόμβος Λούρου – Πρέβεζα (Ήπειρος)

Μπλόκο Κάτω Αχαΐας (Δυτική Ελλάδα / Πελοπόννησος)

Κόμβος Κιάτου (Πελοπόννησος)

Οι κινητοποιήσεις στοχεύουν και σε τέσσερα συνοριακά περάσματα της Βόρειας Ελλάδας:

Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βουλγαρία. Πρόκειται για έναν κεντρικό κόμβο εμπορίου και διακίνησης φορτηγών προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Βόρεια Μακεδονία. Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου από τα Βαλκάνια.

Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα: Επίσης συνοριακός σταθμός προς τη Βόρεια Μακεδονία. Εξυπηρετεί τη Δυτική Μακεδονία.

Τελωνείο Κήπων – Έβρος: Είναι το βασικό συνοριακό πέρασμα προς την Τουρκία. Σημαντική πύλη για την κίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την Ανατολή.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, οι αγρότες έκλεισαν το πέρασμα το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Παρά το κλείσιμο από τους αγρότες, το τελωνείο του Προμαχώνα εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Νωρίς το μεσημέρι, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Περιστασιακά κλείνει και το τελωνείο των Κήπων. Περισσότερα από 60 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στην Αγία Παρασκευή Φλώρινας. Η πορεία έχει τελικό προορισμό το τελωνείο Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Ανυποχώρητοι εδώ και πέντε ημέρες

Πέντε 24ωρα από την έναρξη των κινητοποιήσεων οι άνθρωποι της παραγωγής, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο πανελλαδικού συντονισμού, παλεύουν για επιβίωση, για αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να ζήσουν από τη δουλειά τους.

Στα ήδη υπάρχοντα, σήμερα προστέθηκαν στο Λόγγο Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε 65, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στον κόμβο του Πύργου, στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο ύψος του Λούρου και στον κόμβο Κερδυλών Σερρών.

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης ενώ στα Μάλγαρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστή είναι και η Εγνατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια στον κόμβο της Αλεξάνδρειας.

Στην Καρδίτσα, κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65.

Στη Θεσσαλονίκη, δυναμώνει το αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, όπου οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικούς ωριαίους αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Κάθε μέρα που περνά η συμμετοχή μεγαλώνει εντυπωσιακά και νέα τρακτέρ παρατάσσονται στους κεντρικούς δρόμους και τις εθνικές οδούς.

Στα Χανιά, οι αγρότες επανήλθαν αποφασίζοντας το στήσιμο μπλόκου στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών από την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Οι αγρότες του Ηρακλείου αποφάσισαν την πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης στον Κόμβο των Πεζών το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ.

Το σχέδιο κλιμάκωσης θα καθοριστεί μετά την Κυριακή και αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες συνελεύσεις.