04.12.2025
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Αγρότες: Τα μπλόκα σαρώνουν τη χώρα – Το σχέδιο των επόμενων ημερών
04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Τα μπλόκα σαρώνουν τη χώρα – Το σχέδιο των επόμενων ημερών

«Δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», δηλώνουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Σαρώνουν τα μπλόκα όλη τη χώρα, με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της χώρας από τον θεσσαλικό κάμπο μέχρι τον Έβρο και από τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο, να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για την επιβίωση τους.

Μετά από πέντε ημέρες κλιμακούμενων κινητοποιήσεων όπου οι δρόμοι γέμισαν τρακτέρ, οι άνθρωποι της παραγωγής, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο πανελλαδικού συντονισμού, το οποίο θυμίζει τις πιο έντονες στιγμές του αγροτικού κινήματος, φαίνονται πιο ενωμένοι από ποτέ. Την ίδια στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση επιχειρεί να ορθώσει αναχώματα, προτάσσοντας το αφήγημα των «μεγάλων πληρωμών» και ενός «δικαιότερου συστήματος ενισχύσεων».

Η φετινή μάχη δεν είναι μόνο για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, αλλά για την αξιοπρέπεια και το δικαίωμά τους να ζήσουν από τη δουλειά τους

Κάθε μέρα που περνά η συμμετοχή μεγαλώνει εντυπωσιακά και νέα τρακτέρ παρατάσσονται στους κεντρικούς δρόμους και τις εθνικές οδούς, ενώ κάθε απόγευμα πάνω στους κλειστούς δρόμους, ανάμεσα σε τρακτέρ και ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι αγρότες πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις, οργανώνοντας τα επόμενα βήματα τους.

Το σχέδιο κλιμάκωσης όμως, θα καθοριστεί μετά την Κυριακή, όταν θα έχουν πια αναπτυχθεί όλα τα μπλόκα. «Τα μεγάλα και αγωνιστικά μπλόκα θα έχουν βγει μέχρι τότε – αυτός είναι ο σχεδιασμός», μας λέει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι για μακρά αντιπαράθεση. Η εντυπωσιακή συμμετοχή, το πείσμα, η αγανάκτηση, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναμέτρησης που δύσκολα θα κλείσει άμεσα. Και αυτό γιατί όπως υπογραμμίζουν ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα και τη δική τους επιβίωση, αλλά αφορά όλη την κοινωνία.

Άλλωστε το μήνυμα που επαναλαμβάνεται και είναι ενιαίο συνοψίζεται στο ότι «δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Η βάση των επιχειρήσεων

Με επίκεντρο τον θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος παραδοσιακά έχει μετατραπεί στη «βάση των επιχειρήσεων» και του πανελλαδικού συντονισμού, και τα τρία ισχυρά μπλόκα της Νίκαιας στη Λάρισα, στον Ε 65 στην Καρδίτσα και στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα, η οργή και η αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου παίρνει μορφή και φωνή.

Χιλιάδες τρακτέρ και αγρότες όλων των ηλικιών συντονίζονται σε μια πανελλαδική προσπάθεια αντίστασης, τονίζοντας ότι η φετινή μάχη δεν είναι μόνο για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, αλλά για την αξιοπρέπεια και το δικαίωμά τους να ζήσουν από τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, από τα κορυφαία στελέχη των μπλόκων, μόνο στη Νίκαια έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 1.500 τρακτέρ. «Θα γεμίσουμε με τρακτέρ παντού… Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φτάσει τα 30 μπλόκα σε όλη τη χώρα», σημειώνει χαρακτηριστικά στον ΟΤ, υπογραμμίζοντας ότι περισσότερα από 450 νέα τρακτέρ προστέθηκαν μόλις σε δύο ημέρες στη Νίκαια Λάρισας ενώ αναμένονται και άλλα από το δήμο Κιλελέρ, τα οποία θα ενταχθούν στα μπλόκα από σήμερα Πέμπτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ο ίδιος τονίζει ότι «αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, θα μείνουμε στα μπλόκα. Τέλος». Οι αγρότες ακόμη δεν έχουν ζητήσει συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη, καθώς προέχει η ολοκλήρωση του σχεδίου εξόδου και η πλήρης ανάπτυξη των μπλόκων μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Το κύμα των κινητοποιήσεων δεν περιορίζεται στη Θεσσαλία. Από τον Έβρο έως την Κρήτη ξεδιπλώνονται συνεχώς νέες εστίες αντίστασης. Μάλγαρα, Χαλκηδόνα, Γυψοχώρι Πέλλας, Προμαχώνας, Ορχομενός, Μεσσήνη, Κήποι Έβρου, αλλά και σημεία στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα, καταγράφονται ως κομβικά σημεία δράσης.

Μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στη Θεσσαλία συνολικά, ενώ τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ήδη ενεργά σε όλη τη χώρα, με στόχο τα 30 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η συμμετοχή, σύμφωνα με τους αγρότες, φέτος είναι πρωτοφανής. «Ο κόσμος είναι αποφασισμένος. Τα προβλήματα είναι πολλά και η κοροϊδία δεν περνάει πια», αναφέρει χαρακτηριστικά στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας, ο οποίος σημειώνει ότι μετά από κάθε κυβερνητική δήλωση περί «μεγάλων πληρωμών», ακόμη περισσότεροι αγρότες κατεβαίνουν στον δρόμο.

«Εξανεμίζεται το εισόδημα»

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα.

Όπως σημειώνει στον ΟΤ ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη», όπου από χτες έχει στηθεί το τρίτο μπλόκο με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 τρακτέρ, τα ποσά που ανακοινώνονται από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και διαφημίζονται ως «δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των αγροτών.

«Τα τελικά ποσά που φτάνουν στο τέλος στους παραγωγούς είναι ελάχιστα», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τσέκας, εξηγώντας ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ, τα χρέη και οι υποχρεώσεις προς τρίτους εξανεμίζουν τα ποσά που καταβλήθηκαν.

Την ίδια στιγμή οι τιμές των προϊόντων πωλήθηκαν φέτος κάτω από το κόστος παραγωγής. «Ακόμα και να πάρουμε την επιδότηση ολόκληρη, πάλι μέσα μπαίνουμε», τονίζει.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

