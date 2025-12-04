view
04.12.2025
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Κλιμακώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους. Με αιχμή τη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές προσπάθειες διάσπασης του αγροτικού μετώπου,  στήνοντας  νέα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν στα ήδη υπάρχοντα. Δηλώνουν, δε, αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους που αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση, διαμηνύοντας ότι οι κυβερνητικές απειλές δεν τους τρομάζουν, ούτε πείθονται  από τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις για τα χρήματα που διαφημίζει εδώ και μήνες ότι …κάποια στιγμή θα δώσει.

Μπλόκο Καρδίτσας

Αγρότες: Τρία μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

Με χιλιάδες τρακτέρ, που σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, και μια συγκλονιστική συμμετοχή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έχουν πλέον στήσει τρία μεγαλειώδη μπλόκα πάνω στις Εθνικές Οδούς, που καθημερινά ενισχύονται με νέα τρακτέρ.

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Στην καθιερωμένη συνέλευση του μπλόκου χθες το απόγευμα, αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό παρών στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας σήμερα το μεσημέρι, την ώρα που θα δικάζονται οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν την Κυριακή, κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στο σημείο όπου θα στηνόταν το μπλόκο.

Στον Ε-65 στην Καρδίτσα αμέτρητα είναι τα τρακτέρ που έχουν καταλάβει το οδόστρωμα. Σήμερα, αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Μεγάλο μπλόκο στήθηκε και στα διόδια του Λόγγου Τρικάλων στον Ε-65. «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εδώ μέχρι η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας», δήλωσε όπως μεταδίδει ο 902.gr, ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη», προσθέτοντας ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, μέχρι οι αγρότες να νικήσουν. Επιπλέον, ευχαρίστησε τα σωματεία και τους φορείς που στέκονται στο πλευρό των αγροτών.

«Είναι αγώνας επιβίωσης»

«Χθες και προχθές στο μπλόκο της Νίκαιας ήρθαν άλλα 450 τρακτέρ. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης που θα τον φέρουμε εις πέρας με όλους τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτόμαστε διάφορες μορφές δράσης, που θα δείχνει ότι υπάρχει μία τέτοια κλιμάκωση, περιμένοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, πρέπει να λυθούν χρόνια ζητήματα, που θα δώσουν όμως μία προοπτική στον αγρότη να παράγει και να μείνει στο επάγγελμα», είπε στο MEGA, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες έκλεισαν χθες για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, μπορούν να έρθουν οι βουλευτές στα μπλόκα μας να μιλήσουν. Δεν τολμούν όμως. Γι’ αυτό δεν θέλουμε πλέον να ακούμε τον κύριο πρωθυπουργό. Όπως αυτός έβαλε κόκκινες γραμμές σε εμάς, έτσι κι εμείς βάζουμε κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθεί ότι είναι έτοιμος να σοβαρευτεί γύρω από το αγροτικό, τότε θα μιλήσουμε», είπε ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Προμαχώνας: Το μεσημέρι οι αγρότες αποφασίζουν αν θα κλείσουν το τελωνείο

Οι αγρότες των Σερρών που έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια, και αφού παρέκαμψαν τον αστυνομικό κλοιό, σήμερα στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται σύμφωνα με την ΕΡΤ και συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Στο Κιλκίς οι αγρότες της Παιονίας συνέχισαν και χτες τον αποκλεισμό του Τελωνείου των Ευζώνων. Προχώρησαν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς τόσο το μεσημέρι όσο και το βράδυ. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μετέφεραν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Αγρότες: Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Μπλόκο των αγροτών του Πύργου

Στη Θεσσαλονίκη, δυναμώνει το αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, όπου οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικούς ωριαίους αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στην Πέλλα, ενισχύθηκε με νέα τρακτέρ το μπλόκο στον κόμβο Γυψοχωρίου, ενώ στήθηκε και νέο στην Αλυσίδα (επαρχιακή οδό Εδεσσας – Φλώρινας), από αγρότες από τα χωριά του πρώην δήμου Βεγορίτιδας.

Στην Ημαθία, με δεκάδες τρακτέρ στήθηκε χτες το μπλόκο στον κόμβο της Κουλούρας, με αγρότες να συρρέουν μαζικά από τα χωριά της Νάουσας στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας. Παρέταξαν τα τρακτέρ στον κόμβο και στη συνέχεια με τα πόδια βγήκαν στην Εθνική οδό κρατώντας το πανό της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας και εργατικών σωματείων.

Οι αγρότες της Αλεξάνδρειας έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια.

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
«Μπλόκα παντού» 01.12.25

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
Συγκεντρωτικά στοιχεία 04.12.25

Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα

Αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
Ελλάδα 04.12.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»

Ο 48χρονος είπε στους δικαστές ότι «εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα», υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν εκτός Αθηνών.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» λέει ο Κικίλιας - Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο

«Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά, είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οπαδός της Παρτιζάν, οι οπαδοί της οποίας είναι «αδερφοποιημένοι» με αυτούς του ΠΑΟΚ, έχει δηλώσει ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Σύνταξη
Ανησυχητική έκθεση: Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων
Κόσμος 04.12.25

Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων - Ανησυχητική έκθεση

Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, η έκθεση δείχνει ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής είχε το αντίθετο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Art 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron, διάφοροι δήμοι της χώρας αποφάσισαν να μη λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή ώστε να προστατευθούν οι μαθητές

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
