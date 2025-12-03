«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους αγρότες σχολιάζουν δηκτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «κοινωνικό αυτοματισμό», καθώς και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως ‘το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου’, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους ‘φραπέδες’, τους ‘χασάπηδες’ και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε».

Και υπογραμμίζει πως «για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία», προσθέτοντας με έμφαση πως «ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος ΘΑ δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι!».

ΣΥΡΙΖΑ: Ψέματα και κοινωνικός αυτοματισμός – Αυτός είναι ο Μητσοτάκης

«Πρώτα τους έκλεψαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τους εξαπάτησαν με υποσχέσεις. Τώρα τους απειλούν και τους δέρνουν», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες.

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «αυτή είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Ψέματα και κοινωνικός αυτοματισμός. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης».

ΚΚΕ: Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό

«Ο κ. Μητσοτάκης αναμάσησε σήμερα τα ίδια, που πριν λίγες ημέρες δήλωσαν άλλα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια επιστράτευσης του κοινωνικού αυτοματισμού ενάντια στους βιοπαλαιστές της υπαίθρου, που συντονίζονται πανελλαδικά και βγαίνουν στα μπλόκα του αγώνα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια έχει ήδη πέσει στο κενό», υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Τονίζει πως «οι αγρότες έσπασαν τους κυβερνητικούς εκβιασμούς και βγήκαν μαζικά στις εθνικές οδούς με τα τρακτέρ τους. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στηρίζουν τον αγώνα, καθώς είναι όλοι τους θύματα της ίδιας πολιτικής, πλήττονται από την αδυσώπητη ακρίβεια στα τρόφιμα και την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Στρέφοντας τα «πυρά» του κατά του πρωθυπουργού, ο Περισσός επισημαίνει πως «ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι οι χιλιάδες αγρότες, που είναι στους δρόμους και παλεύουν για την επιβίωσή τους, δεν έχουν καμία σχέση με τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘κυρίες με τις φεράρι’ που είναι δικά του ‘φυντάνι’. Επίσης, γνωρίζει ότι τα χρήματα τα οποία ‘διαφημίζει’ πως η κυβέρνηση έδωσε δήθεν στους αγρότες το 2025, αφορούν υπόλοιπα των επιδοτήσεων του 2024 και του 2023 από τις οποίες τσέπωσαν και οι δικοί του ‘φραπέδες’, δηλαδή όσοι έκαναν ρεμούλες με τις επιδοτήσεις, αλλά και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να κάνουν τις ‘επενδύσεις’ τους».

«Τα μπλόκα δεν είναι ‘ακραίες ενέργειες’» κ. Μητσοτάκη

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς δεν είναι ‘ακραίες ενέργειες’», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τους χαρακτηρισμούς Μητσοτάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, «αλλά η αντίδραση στην ακραία αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ο αγώνας των αγροτών έχει συγκεκριμένα αιτήματα που στοχεύουν στην επιβίωσή τους και τη διασφάλιση φθηνού και ποιοτικού προϊόντος για τον λαό, την ώρα που γίνεται φανερό ότι οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ της ΕΕ αποτελούν κυρίως εργαλείο, ώστε οι βιομήχανοι – μεγαλέμποροι να εξασφαλίζουν φθηνές πρώτες ύλες».

«Τέτοια αιτήματα, μαζί με την άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων χωρίς περικοπές, είναι η διαμόρφωση εγγυημένων τιμών στον αγρότη για όλα τα αγροτικά προϊόντα, το αφορολόγητο στην αντλία πετρέλαιο, όπως των εφοπλιστών, οι άμεσες στο 100% αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές στην παραγωγή και το γεωργικό – κτηνοτροφικό κεφάλαιο, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η ανασύσταση των κοπαδιών, τα μέτρα ελέγχου της ευλογιάς και με εμβολιασμό κλπ. Πρόκειται για αιτήματα που η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά. Ας σταματήσει, λοιπόν, την κοροϊδία και να τα ικανοποιήσει τώρα», τονίζει καταληκτικά το ΚΚΕ.