Επιχείρηση διάσπασης των αγροτών και νέος εμπαιγμός από Μητσοτάκη για τις πληρωμές

Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα να έχουν στηθεί σε πολλά σημεία της χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να υποστηρίζει ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό τους.

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω – από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στο ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής).

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα εμφανίστηκε ανοιχτός στον «συντεταγμένο διάλογο» αλλά φρόντισε να επισημάνει ότι οι «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν», υπονοώντας ότι για να μιλήσουν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις τους σε μία προφανή προσπάθεια να «σπάσει» το μέτωπο των μπλόκων που ασκεί μεγάλη πολιτική πίεση.

«Νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ποντάροντας στον κοινωνικό αυτοματισμό καλλιεργώντας το κατάλληλο κλίμα.

Οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων ενισχύονται καθημερινά, παρά την καταστολή από αστυνομικές δυνάμεις την πρώτη μέρα. Μπλόκα έχουν στηθεί σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο σε δρόμους αλλά και σε τελωνεία.

Στη Θεσσαλία υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων με 4.000 τρακτέρ και την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ» τόνισε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Πρόσθεσε πως «δεν μας τρομάζουν οι απειλές γιατί πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και η ανασφάλεια για το αύριο είναι μεγάλη! Όμως η οργή μας γίνεται ελπίδα και πίστη στον αγώνα μας! Για αυτό καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την τρομοκρατία και να δώσει λύσεις που θα μας επιτρέψουν να δουλεύουμε και να ζούμε από την γη μας, από τα χωράφια και τα ζώα μας με αξιοπρέπεια.

Εμείς αυτήν την ανάπτυξη θέλουμε, όχι την ανάπτυξη των λίγων και των κερδών τους! Αυτό το μοντέλο αγρότη θέλουμε και στο τέλος θα κερδίσουμε, αυτό το αποδείξαμε και την Κυριακή όπου κάτω από την οργανωμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση μας καταφέραμε τα τρακτέρ να μπουν και εδώ στο δρόμο αλλά και στη ΠΑΘΕ στη Νίκαια!».

Μπλόκα παντού

Μπλόκα έχουν στηθεί σε:

Λάρισα: ΝΙΚΑΙΑ

Καρδίτσα: Ε-65

Πέλλα: ΓΥΨΟΧΩΡΙ

Θεσσαλονίκη: ΜΑΛΓΑΡΑ

Θεσσαλονίκη: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Κιλκίς: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

Ημαθία: ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Μεσσηνία: ΜΕΣΣΗΝΗ

Έβρος: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

Ξάνθη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

Δυτική Μακεδονία: ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Βοιωτία: – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα.

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αναμένεται να υπάρξει νέος προσωρινός αποκλεισμός. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες αποκλεισμός του τελωνείου Νίκης στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.