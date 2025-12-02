Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν εμφανίζονται οι αγρότες ενισχύοντας τα μπλόκα και δηλώνοντας πως θα κάνουν γιορτές στους δρόμους. Μέσα σε μόλις δύο 24ωρα κατάφεραν να κατεβάσουν χιλιάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταλαμβάνοντας κρίσιμες οδικές αρτηρίες και κόβοντας εθνικές οδούς στα δύο.

Τα αγροτικά μπλόκα ενισχύονται καθώς εκτός από τους παραγωγούς της Θεσσαλίας, στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν αγρότες από τη βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο, την Αχαΐα

Απέναντι στην αστυνομική καταστολή της πρώτης ημέρας και τα μηνύματα που λαμβάνουν από την πολιτική ηγεσία του τόπου προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουν πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ενισχύονται τα μπλόκα

Το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε την Τρίτη (02/12) με άλλα 300 τρακτέρ και 150 μηχανήματα. Τουλάχιστον 1.500 τρακτέρ και μηχανήματα έχουν αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση. Tο απόγευμα της Τετάρτη (03/12) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και νέα σύσκεψη προκειμένου να αναδειχθεί εκπρόσωπος του συγκεκριμένου μπλόκου που μαζί με τους υπόλοιπους θα αποφασίσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις.

Ήδη έχουν προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας, αλλά και από τη Μαγνησία με στόχο να αυξηθεί περαιτέρω η παρουσία στο μπλόκο. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας έφτασαν με τα αγροτικά τους οχήματα δεκάδες κτηνοτρόφοι της περιοχής. Εκπρόσωποι του κλάδου έχυσαν γάλα στην πλατεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου.

Στην Καρδίτσα περισσότερα από 2.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει τον Ε65 και το μπλόκο έχει ενισχυθεί σημαντικά. Μετά τη γενική συνέλευση, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τον εκφοβισμό των αγροτών και να δώσει λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Ενημέρωσε επίσης, για τα υπόλοιπα μπλόκα που στήνονται σε όλη τη χώρα.

Και άλλοι στον… χορό

Την ίδια ώρα, αγρότες του δήμου Δέλτα συνεχίζουν τον αποκλεισμό του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Συνεχώς στήνονται νέα μπλόκα, ενώ στα υπάρχοντα προστέθηκαν αυτά της Κοζάνης, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας. Ειδικότερα, την Τετάρτη (3 Δεκεμβρίου), αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων

Λόγω του μπλόκου της Νίκαιας, όσοι κινούνται στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κιλελέρ, μέσω παράκαμψης ακολουθούν πορεία προς Πλατύκαμπο και στη συνέχεια βγαίνουν ξανά στην Εθνική Οδό κοντά στο Μελισσοχώρι.

Στην Καρδίτσα, οι οδηγοί κάνουν παράκαμψη στον κόμβο Σοφάδων και μέσω της επαρχιακής οδού Σοφάδων – Καρδίτσας να βγαίνουν στον κόμβο της Καρδίτσας.

Το μπλόκο των Μαλγάρων κρατάει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω του χωριού των Μαλγάρων ή της Χαλάστρας για να ξαναβγούν στην Εθνική Οδό ή εναλλακτικά μέσω της Αθηνών – Ευζώνων και έξοδο στην Εθνική Οδό από Ημαθία ή Πέλλα.

Τελωνείο Κήπων και Ευζώνων

Σε τετράωρο αποκλεισμό στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Έδεσσας προχώρησαν αγρότες της περιοχής χωρίς να αποκλείουν τις επόμενες ημέρες η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο τελωνείο των Κήπων και των Ευζώνων ενώ οι αγρότες στην Ήπειρο κλιμακώνουν τον αγώνα τους και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία της περιοχής. Ο δρόμος στο κόμβο Καλπακίου άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης με το νέο ραντεβού να δίνεται για το απόγευμα της Τετάρτης. Πρόκειται για μπλόκο πολύ κρίσιμο γιατί από το σημείο, εξυπηρετούνται όλα τα βαρέα οχήματα που ταξιδεύουν προς το τελωνείο της Κακαβιάς.

Αλλά και οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων οι μαθητές

Οι μαθητές εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, προαναγγέλοντας τη συμμετοχή τους στα μπλόκα και στηρίζοντας αδιαπραγμάτευτα τον αγώνα για δίκαιες συνθήκες ζωής και παραγωγής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας, τονίζεται ότι τα μπλόκα των αγροτών αποτελούν συνέχεια ενός διαρκούς αγώνα για να παραμείνουν στα χωράφια τους με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, δίκαιες αποζημιώσεις και προστασία από καταστροφές. Με κεντρικό τους σύνθημα: «Οι αγρότες αγωνίζονται διεκδικώντας αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα! Είμαστε στο πλευρό τους!» οι μαθητές δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν τις διεκδικήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση με φωνές ακόμα και για βίαιη διάλυση των μπλόκων

Στην κυβέρνηση διαμηνύουν ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν και αναζητούν τρόπους για να επιτευχθεί αυτό.

«Υπάρχουν κρίσιμες υποδομές που δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν. Όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνεία, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά», λέει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υπάρχουν και φωνές πάντως μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ζητούν ακόμη και βίαιη διάλυση των μπλόκων.