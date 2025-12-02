Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνοντας αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής…

Τρόμο προκαλούν στην κυβέρνηση οι αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν μέρα με τη μέρα

Όμως, ώρα με την ώρα, το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο γίνεται ολοένα και πιο βαρύ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Να επέμβει η αστυνομία, ζητάει ο Σιμόπουλος

Κυβερνητικοί βουλευτές σκληραίνουν τη στάση τους για το θέμα του αποκλεισμού των αυτοκινητόδρομων, επιμένοντας ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν ακόμα και με τη χρήση αστυνομικής βίας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό, εξέφρασε την άποψη (OPEN TV) ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη και με τη βία ακόμη.

«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν, όσο δίκαιο κι αν έχουν. Πρέπει και να δράσουμε γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Για μένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία».

«Ακόμη και με τη βία»

Στις συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο βουλευτής της ΝΔ, επέμεινε: «Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων (…). Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμη».

Αφού «μοίρασε» ως το τέλος του χρόνου 1,2 δισ. ευρώ, χρήματα που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, του επισημάνθηκε από τους δημοσιογράφους πως η ΕΛ.ΑΣ. και εκείνος απάντησε πως «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη».

Και άλλα μηνύματα

Κληθείς να τοποθετηθεί, εκ μέρους του Μαξίμου, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφού πρώτα υποστήριξε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών» πέρασε στο «παρασύνθημα» λέγοντας πως «η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε (ΣΚΑΪ) πως είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους» αλλά πρόσθεσε με νόημα πως «από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».