02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Πολιτική Γραμματεία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Τρόμο προκαλούν στην κυβέρνηση οι αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν μέρα με τη μέρα. Η ωμή αστυνομική βία, με το «καλημέρα», φανέρωσε τις διαθέσεις του Μαξίμου που θα επιμείνει στο δόγμα «νόμος και τάξη». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα για τα δακρυγόνα των αστυνομικών αλλά και το ξύλο κατά αγροτών -έχουν καταγραφεί σε δεκάδες  βίντεο- αλλά αντιθέτως επέλεξε να κάνει το μαύρο – άσπρο, τονίζοντας πως «… είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους».

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Αναφορικά δε με τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας, ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. τόνισε (ΣΚΑΪ) πως «όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε αυτό είναι ζήτημα που μπορεί κανείς να ανεχτεί».

«Δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας καμία διάθεση σύγκρουσης»

Τεχνηέντως απέφυγε να αναφερθεί στην αστυνομική βία κατά των αγροτών, λέγοντας: «Δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στον Πλατύκαμπο στη Λάρισα, είδαν όλοι τι συνέβη και σε ό,τι αφορά στην άσκηση βίας. Ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι που υπηρετούν την ασφάλεια. Για ποιον λόγο να γίνεται σάκος του μποξ ένας αστυνομικός; Εν πάση περιπτώσει θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας καμία διάθεση σύγκρουσης και βίας, είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

Πρόσθεσε πως «είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους» αλλά πρόσθεσε με νόημα πως «από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».

«Κοστίζουν…»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέχισε τις αντιφατικές του δηλώσεις σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σημειώνοντας πως «οι διαδηλώσεις τους είναι μαζικές, έχουν την ευκαιρία και μέσα από τα ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Από κει και πέρα, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να δούμε: είναι κλειστές οι Εθνικές Οδοί αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι».

Πρόσθεσε δε ότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: «η μη άσκηση βίας, η οποία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, και κάποιες κρίσιμες υποδομές οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν, καθώς κοστίζουν δημόσιο χρήμα, δημόσιο συμφέρον, εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη. «Εκεί (σ.σ. τελωνεία και λιμάνια) δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών».

Και έστειλε το… σήμα για το τι θα ακολουθήσει από πλευράς κυβέρνησης. «Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο, που είναι η είσοδος-έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα  για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς» ενώ στο τέλος ανέφερε ότι μέσα από τη συνεννόηση βρίσκονται λύσεις.

