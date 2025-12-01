Ο αγρότες κλιμακώνουν τον δίκαιο αγώνα τους, όπως αποφασίστηκε σε συνέλευση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διεκδικώντας το αυτονόητο: το δικαίωμα να παράγουν για να ζήσουν στον τόπο τους, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων καθυστερούν επί μήνες, ενώ η κυβέρνηση δεν δίνει κανένα χρονοδιάγραμμα ή σχέδιο για το πώς θα εξασφαλιστεί η ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, επισημαίνουν.

Στο μπλόκο της Νίκαια, οι αγρότες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους. Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως τονίστηκε, από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Εν τω μεταξύ, αδιαφορώντας για τη θύελλα αντιδράσεων στις χθεσινές εικόνες αστυνομικής βίας, η κυβέρνηση διεμήνυσε σήμερα διά του εκπροσώπου της ότι δεν θα επιτρέψει να κλείσουν οι δρόμοι.

Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε τρία σημεία, με τον κύριο οδικό άξονα της χώρας να διακόπτεται στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα, ενώ πριν από λίγο απέκλεισαν με τρακτέρ το τελωνείο των Ευζώνων.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού. Ειδικότερα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα -δίκαια- αιτήματά τους

Παράλληλα, αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, συμπαραστεκόμενοι στους συναδέλφους τους που θα δικάζονταν στο αυτόφωρο για τα επεισόδια στην Εθνική Οδό. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την επόμενη Πέμπτη οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Ομάδα αγροτών μετέβη στα διόδια Μαλγάρων και έκλεισε και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης:

Δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά, ενώ αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα.

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των Καρδιτσιωτών, που ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα -δίκαια- αιτήματά τους.

Εκατόν εβδομήντα τρακτέρ βρίσκονται το απόψε επί της Εθνικής Οδού, αμέσως μετά τα διόδια Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης είναι ανοικτό, ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω εκτροπής από την έξοδο για Ευζώνους.

Βασικά αιτήματα των αγροτών:

– Μείωση του Κόστους Παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος (π.χ. στα 7 λεπτά/Kwh) και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές κ.λπ.).

– Τιμές Προϊόντων και Εισόδημα με εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών και τη συνέχιση της καλλιέργειας.

– Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων (αποζημιώσεις, ενισχύσεις, προγράμματα) και σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή (γεωργία) και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο (κτηνοτροφία).

– Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

– Κούρεμα μεγάλου μέρους του κεφαλαίου των χρεών και ρυθμίσεις σε μακροχρόνια άτοκη περίοδο αποπληρωμής, ανάλογα με τη δυνατότητα του αγρότη για δάνεια και οφειλές στο δημόσιο.

Αποζημιώσεις, Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσοι:

– Προστασία από Φυσικές Καταστροφές με αποζημιώσεις που να καλύπτουν το 100% των ζημιών. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

– Να δοθούν οι χρωστούμενες αποζημιώσεις στους ψαράδες (π.χ. από προστατευόμενα είδη, νεκρά ψάρια Παγασητικού κλπ). Να μην ισχύσουν οι διατάξεις της Κ.Αλ.Π για τη ζύγιση των αλιευμάτων.

– Άμεσος εμβολιασμός των ζώων για την ευλογιά με δωρεάν εμβόλια. Πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Ανασύσταση των κοπαδιών με ελεγμένα ζώα με κρατική ευθύνη. Αποζημίωση και δωρεάν εμβόλια για τον καταρροϊκό πυρετό. Πλήρης στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

– Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό και το λαϊκό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ:

– Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

– Να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ.

– Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκλεψαν και τα ποσά που πήραν.

– Να σταματήσουν άμεσα τα “αγροτοδικεία” και η ποινικοποίηση των αγώνων».