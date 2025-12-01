Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Η συνδικαλιστική παράταξη Πρωτοβουλία Αστυνομικών προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών στη Λάρισα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στις εικόνες καταστολής.
Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Η ανακοίνωση
«Καταγγέλλουμε τις πρόσφατες εικόνες καταστολής απέναντι στους αγρότες της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών της χώρας.
Ως άνθρωποι που προερχόμαστε και από οικογένειες αγροτών – κτηνοτρόφων, οφείλουμε να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας απέναντι σε πρακτικές που στρέφουν τους αστυνομικούς ενάντια σε εκείνους που παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Δεν ανεχόμαστε να χρησιμοποιούμαστε ως μηχανισμός καταστολής απέναντι σε ανθρώπους που είναι οι δικοί μας άνθρωποι: τα αδέρφια μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι γείτονές μας.
Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε σε αγροτικά χωριά, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, το κόστος παραγωγής, την ανασφάλεια απέναντι σε φυσικές καταστροφές, και βλέπουμε καθημερινά τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων για να επιβιώσουν.
Είναι απαράδεκτο, αντί η πολιτεία να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους, να επιλέγει τον δρόμο των χημικών, των ΜΑΤ, της έντασης και των προσαγωγών. Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τους συναδέλφους μας, ως «εργαλείο», για να φιμώνει δίκαιους κοινωνικούς αγώνες.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας. Ζητάμε σεβασμό στα δικαιώματα των αγροτοκτηνοτρόφων. Ο ρόλος μας είναι η προστασία του λαού και όχι η καταστολή του.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»
